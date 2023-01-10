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逾半企業稱政府吸才措施欠全面 總商會籲招攬中層管理人員 兼放寬輸入外勞

標籤：經濟

【明報專訊】香港總商會發表年度商業前景問卷調查結果，調查在2022年11月初進行，總裁梁兆基表示，與2021年同期調查比較，商界當時認為未能與內地通關是今年營商的最大挑戰，不過隨着現時已首階段通關，人才流失成為最大挑戰。有55%受訪企業認為，現有及新的人才吸引措施不夠全面（見圖），梁兆基指出政府措施集中在吸引高端人才，惟企業亦流失不少中層和基層勞工，呼籲政府增加吸引和挽留人才措施，並放寬在基層勞工短缺的行業輸入外勞。

明報記者 歐陽偉昉

調查指出，企業在去年招聘趨勢，與2021年比較大致不變，約34%受訪公司表示計劃在未來12個月增聘人手。不過總商會表示，技術人才短缺致使企業難以物色合適人選，令增聘人手的計劃受阻，認為香港需要妥善而有效的人才相關專案，否則將難以維持全球競爭力。梁兆基表示，本港中層管理層和基層勞工不足，建議政府推出政策吸引中層管理人員，並考慮增加安老、醫護、建築等行業的外勞配額。

通關規模超預期 利外企進駐

對於吸引企業留港投資，梁兆基指與內地往來是本港最大優勢，現時通關規模較預期大，對外企來港或企業留在本港有很大支持作用。另外調查顯示，79%受訪企業同意，政府利用產業政策吸引重點企業來港營運，能提升本港整體競爭力。

料今年港經濟增長3.8%

對於營商前景，調查指四成企業預期2023年營業額將較2022年增加，惟亦有四成預期營業額將仍低於疫情前水平，反映港企審慎樂觀地認為最壞時期或已過去，但距離真正復蘇似乎仍有漫漫長路。不過調查進行時仍未宣布通關，梁兆基相信現時營商氣氛會較去年11月更為樂觀。

總商會同時公布今年經濟預測，實質經濟增長由預期2022年的負3.3%，2023年反彈至正3.8%，回到2019年疫前水平。梁兆基表示，3.8%的增長預期已是較為保守，若利率上升低於預期，增長則會更佳。總商會又預期，今年零售銷售料有10%增長，相對2022年預期按年持平。梁兆基預期零售會在第二季有較明顯反彈，不過內地人消費模式向網上轉移，今年旅遊零售或仍未能恢復至疫情和社會運動前水平。總商會已向政府建議，在施政報告建議多派一輪消費券，他指復蘇初期零售業仍較脆弱，消費券可幫助拉動經濟氣氛，不應因財赤影響刺激消費和零售復蘇的時機。