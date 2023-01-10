吉利去年銷量增8%未達標

集團表示，今年全年銷量目標維持在165萬部，相當於較去年增長15%；當中新能源汽車總銷量目標較去年增1倍以上，相當於銷售65萬部以上。

集團旗下極氪品牌12月銷量1.13萬部，按年升近兩倍，全年累計銷量7.19萬部，按年大增近11倍，比全年目標付運量多近3%。該品牌於去年底入表申請美國上市，擬於今年第二季掛牌，目標集資逾10億美元，市值超過100億美元。

純電動車上月銷量年升逾1.8倍

集團的純電動汽車銷量於去年12月錄得3.79萬部，按年升逾1.8倍；全年銷量錄得26.2萬部，按年升近3.3倍。另外，吉利品牌於去年12月銷量10.1萬部，按年跌21%，全年累售逾112萬部，按年微增2%；其中幾何12月銷量1.87萬部，按年升94%、全年銷量則為14.9萬部，按年升1.7倍。

至於旗下品牌領克全年銷量18萬部，按年下跌18%。但另一方面，領克去年累計實現以創新訂閱模式（客戶通過定期支付汽車訂閱費用），向歐洲市場的訂閱客戶交付合共1.46萬部汽車，按年升45%。