高盛周三起裁員3200人 08年海嘯後最多 波及核心交易銀行部門

通脹及聯儲局加息等，將影響本周起陸續公布的企業財報。FactSet的數據顯示，分析師預計標普500指數成分股第四季利潤將按年跌4.1%，與2021年同期逾31%的增幅成強烈對比，這也是2020年新冠疫情高峰期以來，首次季度利潤按年下滑。

標指成分股上季料少賺4%

美股3大指數延續上周五的升勢，早段上漲。市場押注聯儲局放慢加息，這意味持有不能收息的黃金的機會成本降低。現貨金昨曾升穿每盎司1880美元，創8個月高位。全球最大原油進口國中國重新開放邊境，提振燃料需求的前景，緩和市場對衰退的擔憂，國際油價升3%，布蘭特期油升穿每桶81美元。不過經濟前景的擔憂依然存在，料將限制油價升幅。

自2018年底，高盛在行政總裁蘇德巍（David Solomon）的領導下，致力實行多元化的經營策略，積極拓展消費者銀行業務，導致員工人數較其上任前激增34%。由於近年的非前台職位（non front-office roles）大增，令今次裁員幅度擴大。

蘇德巍此前在年終致辭表示，貨幣緊縮令經濟活動放慢，使高盛需裁減人手，提前為低迷的形勢做好準備。不過最新的裁員人數，已較此前傳出的4000人有所減少。

多項業務增長放緩，而發展消費者銀行業務耗費巨大，加上經濟前景的不確定性，令高盛來自企業併購等的收入減少。雖然交易業務仍表現亮麗，令高盛去年收入仍可望達到480億美元，這將會是歷來第二高的年度收入，惟受到成本高企等問題困擾，分析師預期高盛全年利潤將減少46%。

據稱，利潤大跌主要源自名為平台解決方案（Platform Solutions）的新部門。這是高盛去年10月改組而成立的新部門，業務涵蓋信用卡和分期付款業務、金融技術平台等。由於新的會計規定，要求高盛在貸款及支出增加時提升撥備，令該個新部門的稅前虧損可能超過20億美元。高盛將於下周二公布第四季業績。

高盛投行員工獎金池或縮40%

高盛此前已重啟每年按員工考績進行的裁員。高盛通常每年淘汰表現最差的1%至5%員工，但在疫情期間暫停這操作。本月的裁員，尚未包括按員工績效進行的裁員。據稱，高盛今次裁員規模之大，超越其他同行。CNBC此前引述知情人士稱，摩根士丹利（美：MS）裁減了約1600名員工，相當於其總人手2%。

高盛對上一次大規模裁員已是2008年，當時裁員逾3000人，佔當時員工總數約10%，高層還選擇放棄獎金。

今次裁員時值高盛為年終獎金發放進行檢討。消息稱，即使僥倖保住飯碗的員工，年終獎金也將會大減。《金融時報》此前引述消息人士稱，高盛正考慮將投行部門的員工獎金池至少縮減40%。這與高盛對上一年大幅提升獎金成強烈對比。以蘇德巍為例，其2021年薪酬高達3500萬美元，是美國大行薪酬最高的CEO之一。

（綜合報道）

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