moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

高盛周三起裁員3200人 08年海嘯後最多 波及核心交易銀行部門

【明報專訊】美國銀行股業績季本周開鑼之際，高盛（美：GS）準備大規模裁員。彭博社引述知情人士稱，高盛將於本周三起裁員近3200人，是該銀行自2008年金融海嘯以來最大規模的裁員。消息稱，今次被裁減的員工遍及各個部門，當中超過三分之一可能來自其核心的交易及銀行部門，反映裁員範圍之廣。路透社的消息稱，隨着高盛削減其面向消費者的Marcus網銀業務，消費者銀行業務也將成為裁員重點。截至去年第三季末，高盛總員工人數達4.91萬人，最新裁員規模佔總員工人數6.5%。高盛股價早段升逾1%。

通脹及聯儲局加息等，將影響本周起陸續公布的企業財報。FactSet的數據顯示，分析師預計標普500指數成分股第四季利潤將按年跌4.1%，與2021年同期逾31%的增幅成強烈對比，這也是2020年新冠疫情高峰期以來，首次季度利潤按年下滑。

標指成分股上季料少賺4%

美股3大指數延續上周五的升勢，早段上漲。市場押注聯儲局放慢加息，這意味持有不能收息的黃金的機會成本降低。現貨金昨曾升穿每盎司1880美元，創8個月高位。全球最大原油進口國中國重新開放邊境，提振燃料需求的前景，緩和市場對衰退的擔憂，國際油價升3%，布蘭特期油升穿每桶81美元。不過經濟前景的擔憂依然存在，料將限制油價升幅。

自2018年底，高盛在行政總裁蘇德巍（David Solomon）的領導下，致力實行多元化的經營策略，積極拓展消費者銀行業務，導致員工人數較其上任前激增34%。由於近年的非前台職位（non front-office roles）大增，令今次裁員幅度擴大。

蘇德巍此前在年終致辭表示，貨幣緊縮令經濟活動放慢，使高盛需裁減人手，提前為低迷的形勢做好準備。不過最新的裁員人數，已較此前傳出的4000人有所減少。

多項業務增長放緩，而發展消費者銀行業務耗費巨大，加上經濟前景的不確定性，令高盛來自企業併購等的收入減少。雖然交易業務仍表現亮麗，令高盛去年收入仍可望達到480億美元，這將會是歷來第二高的年度收入，惟受到成本高企等問題困擾，分析師預期高盛全年利潤將減少46%。

據稱，利潤大跌主要源自名為平台解決方案（Platform Solutions）的新部門。這是高盛去年10月改組而成立的新部門，業務涵蓋信用卡和分期付款業務、金融技術平台等。由於新的會計規定，要求高盛在貸款及支出增加時提升撥備，令該個新部門的稅前虧損可能超過20億美元。高盛將於下周二公布第四季業績。

高盛投行員工獎金池或縮40%

高盛此前已重啟每年按員工考績進行的裁員。高盛通常每年淘汰表現最差的1%至5%員工，但在疫情期間暫停這操作。本月的裁員，尚未包括按員工績效進行的裁員。據稱，高盛今次裁員規模之大，超越其他同行。CNBC此前引述知情人士稱，摩根士丹利（美：MS）裁減了約1600名員工，相當於其總人手2%。

高盛對上一次大規模裁員已是2008年，當時裁員逾3000人，佔當時員工總數約10%，高層還選擇放棄獎金。

今次裁員時值高盛為年終獎金發放進行檢討。消息稱，即使僥倖保住飯碗的員工，年終獎金也將會大減。《金融時報》此前引述消息人士稱，高盛正考慮將投行部門的員工獎金池至少縮減40%。這與高盛對上一年大幅提升獎金成強烈對比。以蘇德巍為例，其2021年薪酬高達3500萬美元，是美國大行薪酬最高的CEO之一。

（綜合報道）

[國際金融]