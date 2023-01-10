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Tesla內地車主抗議 不滿減價促賠償

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）上周五再次在內地市場減價，國產Model 3及Model Y的起步價下調至少一成。內地傳媒形容，兩款電動車的最新價格創歷史新低。不過《金融時報》引述知情人士稱，減價觸發上海、武漢和深圳等大城市的車主，周末聚集在Tesla的展售廳及配送中心維權，要求Tesla向他們提供退稅及折扣等，以賠償車價突然下調，令他們此前購買的電動車多付了錢。路透社稱，上海一個Tesla交車中心聚集了約200名Model Y和Model 3的近期買家，抗議Tesla在3個月內第2次減價。

交付時間延長 反映錄大量訂單

部分車主表示，沒想過Tesla會突然大幅減價。此外，內地政府的電動車補貼於2022年底到期，也促使許多買家完成購買。不過分析師指出，Tesla減價可能會提振其下滑的銷量，並促使其他電動車製造商加入減價行列。路透社指出，Tesla在內地市場減價後，特斯拉中國官網在周一的數據顯示，部分車型的預計交付時間，已較上周五延後一周，例如後輪驅動的Model Y及長續航版的Model Y預計交付時間，已由此前的1至4周，延長至2至5周，反映大量訂單湧入，導致交付延後。Tesla股價早段急升8%。

此外，蘋果（美：AAPL）加快將生產線由中國轉移印度。彭博社引述知情人士稱， 在去年4月至12月期間，由印度出口的iPhone價值增加近1倍至超過25億美元。消息稱，在截至2023年3月止的蘋果公司財年的頭9個月，鴻海（台：2317）和緯創（台：3231）分別由印度出口價值超過10億美元的iPhone。

蘋果另一主要供應商和碩（台：4938）則有望在1月底前，將價值約5億美元的iPhones由印度出口。

（綜合報道）

[國際金融]