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交付逾月頻死火 Tesla卡車淪笑柄

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）早在2017年11月就發表的電動重卡車Semi，經過多次跳票長達3年之後，終於在上月1日，在其內華達州超級工廠舉行了盛大的交付儀式，向百事公司交付了首批產品。

然而，千呼萬喚始出來的Semi，在交付小量產品僅僅超過一個月之後，即被發現接二連三在公路上拋錨，須等待拖車救援。一時間，重型卡車究竟是否適合採用鋰電池為動力，又重新成為公眾話題。

壞車的相片和視頻上載網絡之後，令到Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）當初誓神劈願保證，Semi比柴油車和火車效率更高，它能夠行駛100萬哩（161萬公里）而不出故障，能夠自動檢測什麼時候需要維修以及提前通知司機等豪言壯語，成為美國網民之間的笑柄。

有網民調侃說，出事的Semi「肯定已經跑了100萬哩」；或者由零排放變成「雙倍排放」（因為要拖車救援）等。亦有網民笑稱，出事的Semi可能載了太多百事可樂，令其續航力下降。總之，不是質疑Semi的可靠性，就是質疑其電池容量容易耗盡。

字面性能數據超強

這些網民的反應不難理解，因為Tesla和馬斯克當初確實將Semi吹捧到近乎完美，除了可靠性之外，還包括：

0.36的超低風阻系數，遠遠低於一般卡車的0.7至0.8。在空載時，由靜止加速至時速60哩（約96.56公里），只需大約5秒；在滿載貨品、全車重8.2萬磅（約37.2噸）時，亦只需大約20秒，加速遠遠快過燃油卡車。在5度的上坡路段，Semi也能維持時速65哩，而傳統柴油卡車普遍只能開到時速45哩。

Semi的續航力高達大約500哩（約805公里）（較便宜的型號約為300哩，即大約483公里）。採用Tesla最新的V4超級充電技術，同時透過多個延長線纜插頭和充電樁來充電，直流快速充電功率超過1MW（1000kW），只需充電30分鐘，就可以充滿70%的電力。

馬斯克還聲稱，Semi行駛每哩只耗電不到2kWh，運作成本比柴油卡車低得多，3年內就可以節省多達20萬美元的使用成本，還高過當時公布的Semi售價（500哩續航型號為18萬美元，300哩續航型號為15萬美元）。

此外，還有遠程診斷、OTA軟件更新等功能，加上較少的活動零部件，花在維修、保養上的開支和時間也可以減少。

據悉，在Semi的原型車亮相之後，百事公司已迅速訂購了100輛，其全資子公司Frito Lay亦訂購了15輛，沃爾瑪更訂購了130輛，美國啤酒釀造公司Anheuser-Busch亦訂購了40輛，連DHL也有訂購。百事公司早前曾透露，該公司已經有36輛Semi投入使用。

部分設計被指不符使用習慣

然而，即使已公布Semi的上述多項數據，Tesla仍然被認為是有些避重就輕和選擇性披露。而且，Semi的部分創新設計，更被行內人質疑為不符合卡車司機的使用習慣。

首先，Semi長達500哩的續航力，究竟是指空載、滿載，還是一半負載，Tesla並無說清楚。當然，這也是很多重型卡車生產商向外宣傳新車時的通病，Tesla並非唯一。

其次，Semi的空車連電池有幾重，實際載重量又是多少，Tesla同樣無透露。但一般相信，Semi的鋰電池組容量接近1000kWh。若以Tesla的4680電池組的能量密度217Wh/kg來計算的話，那麼其鋰電池組的重量大約是4.6噸。此外，為了增強加速度和爬坡等性能，Semi還配備了3部獨立的電動摩打。

這些設計都會令其淨重增加，減低其載重量。若Semi的載重量低於滿載全重相同的柴油卡車，那其每次運貨的收入便會減少。這還未計算它的充電時間比柴油卡車的入油時間長得多。即是說，有可能Semi的使用成本確實比柴油卡車低一截，但同時其賺錢能力也較低。

此外，鋰金屬價格近年已大升了幾倍，Semi現時的售價是否仍然維持在2017年的水平，更換鋰電池要多少成本，都是不明朗的地方。而Semi採用的最新V4超級充電充電樁，現時並不普遍，企業若要自行建設，也是另一筆投資。

另外，因為要設計到超低風阻，Semi的擋風玻璃比傳統卡車斜得多和大得多，在下雪和下雨時容易積聚雪或雨，在夏天時則可能增加車廂內的溫度。還有，中置的駕駛座位等，都被一些行內人批評，似乎並不符合重型卡車司機的駕駛習慣。

當然，也有熟悉重型卡車的工程師認為，Tesla作為一個生產卡車的新丁，初期有些缺點是無可避免。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]