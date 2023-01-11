斬倉股鼎豐持倉大變 北水揸43% 金利豐持倉大減至12% 分析：內地炒家料短炒

明報記者 陳偉燊

鼎豐近日股價大幅波動之餘，成交亦極大，上周四至本周一3個交易日均超過10億元，昨天亦近4億元。由於上周二股價大跌，先有現任主席吳志忠被斬倉，分別在1月3日及5日接連出貨，持股比例大減10.94個百分點，只餘5.74%。前任主席及大股東洪明顯的孖展持倉亦受波及，手上持股由原先41.27%，急降至19.55%。

深圳投資者持倉僅次國美協鑫

在主要股東持倉大減同時，向來重倉持有該股的經紀行金利豐，昨日最新顯示在鼎豐持倉比例大減三分之一，由去年底的24.31億股，減至本周一只餘9.04億股。

反映「北水」南下的中登申報持倉，在該股復牌後不斷提升，顯示有內地投資者擬「富貴險中求」趁低追貨。從深圳港股通的數據顯示，由1月5日至10日共四個交易日，「北水」淨買入鼎豐共3.79億元股份。同時從中登反映出來的持倉比例及股數，由該股暴跌前的3591萬股，升到本周一的30.77億股。根據深交所數據，深圳投資者在鼎豐的持倉股數之多，僅次於國美（0493）及協鑫科技（3800）。鼎豐昨收報0.242元，較上周四復牌時低位0.128元，升89%，以上周四及周五平均價0.186元計，亦升了三成。

市值僅17億 恐被剔出港股通

「北水」投資者儘管掃貨支持並推高鼎豐股價，並令市值返回17.44億元水平，但是比起加入深圳港股通的門檻，即要符合恒生綜綜合小型股指數成分股要求，及在指數定期調整考察截止日前12個月平均月尾市值不低於50億元而言，仍然存在一段距離。該股稍後會否被剔出深圳港股通，實是未知數。

永裕證券董事總經理謝明光表示，有內地投資者趁股價便宜追入，但近日鼎豐股價經過一輪抽升後，在0.24至0.25元範圍徘徊。由於經港股通買賣，只能「原路進、原路出」，因此他說：「該股高位未見投資者接貨，預期投資者不會持續推高股價，反而會見到有獲利貨沽出」。