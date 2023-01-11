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大摩上調中國今年GDP增長至5.7%

【明報專訊】去年底中國內地放寬防疫措施開始復常，摩根士丹利發表報告，將今年內地經濟增長上調至5.7%，較上月報告調升0.3個百分點，高於市場平均預期。該行指經濟重啟陣痛期較預期短，而且快速放寬為經濟帶來更快更強勁的恢復。基於內地的經濟、監管政策於4年內首次調整至更有利經濟增長，大摩將上月報告中的最佳預測情境，調升為基本預期，將今年底恒指預測升至24,500點，較昨日收市有14.86%的潛在升幅，而新的最佳預測則升至27000點，有26.58%潛在升幅。

籲超配中國股票 料跑贏全球

大摩表示，內地自12月初放鬆防疫措施後，城市流動數據在1個月後已強勁回升，物流數據顯示供應鏈也大為紓緩。該行認為，市場低估重啟為經濟復蘇帶來的深遠影響，解除商務旅行限制可增進供應鏈協調，降低投資不明朗。

大摩又指出，現時內地自4年以來首次在各項政策轉向支持經濟增長，寬鬆貨幣政策料會持續至今年上半年，亦會推出更多支持房市政策，如放寬購買第二套住房，以幫助市場盡早企穩，減輕對經濟增長的拖累。

大摩認為，市場現價未反映關鍵結構性轉變，例如經濟、政策和地緣政治改善對風險溢價影響，股市回報率在未來兩年將由9.6%回復至11.8%，並持續改善可投資性的問題。該行認為，現階段最佳捕捉中國市場回升的策略，包括增持大市值、高流動性的中國互聯網企業，特別看好阿里巴巴（9988），以及受惠內地復常的個股。大摩相信今年中國股票將跑贏新興市場以及環球股市，建議可以超配，並不認同市場對近期上升單純是放寬防疫的周期性增長，建議在疫情見頂時獲利的說法。

瑞信料內房銷售近月見底

瑞信亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤則預測，今年中國經濟增長為4.9%。她認同今年消費將自疫後明顯復蘇，不過兩年疫情對居民收入和就業有明顯影響，而疫情期間亦沒有如歐美對居民有大規模收入補貼，因此反彈力度或未如預期強勁。

此外，去年內地房地產投資和銷售皆急跌，汪濤預期房地產今年對經濟的拖累會減少，去除季節性因素，房地產的銷售和新開工面積料在近月見底，至3月、4月開始按月回升，不過兩者全年按年仍略為下跌。