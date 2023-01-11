大行「鬥牛」撐阿里 目標價最高214元

花旗調高目標價12%

富瑞發報告稱，重申其對阿里的積極看法，認為集團透過全面的產品選擇、服務質量及具競爭力的價格等條件，打造長期的客戶體驗。該行表示，考慮到最新的商業趨勢，預計阿里上季總收入錄得2450億元（人民幣，下同），按年升1%；經調整EBITA（除利息、稅項及攤銷前盈利）按年增長約7%至478億元，經調整EBITA利潤率19.5%。

花旗維持阿里「買入」評級，認為阿里的基本面恢復，集團適時完成在港主要上市，以及未來有望打入滬港通名單等條件，均為阿里股價催化劑。此外，花旗預計踏入2023年，消費市場復蘇速度或較預期強勁，配合阿里強勁的現金流、雲業務復蘇及中期國際零售商業的增長，也可能進一步支持阿里增長。

匯豐料中期有驚喜 重申「買入」

匯豐研究報告認為，阿里經過兩年的整合，管理層重新關注高質量的收入增長。該行相信，在目前對數字及平台經濟更有利的監管環境下，阿里的中國及海外商業，以及雲業務將會引領轉變。雖然阿里雲業務增長或不及預期，但匯豐相信中期仍有驚喜，重申阿里「買入」評級，目標價由121元上調至137元。