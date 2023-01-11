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大行「鬥牛」撐阿里 目標價最高214元

【明報專訊】隨螞蟻集團股權「大變陣」，創辦人馬雲放棄控制權，加上內地監管機構完成整改工作，市場唱好同系阿里巴巴（9988）後市表現。多間投行繼續「鬥牛」撐阿里，花旗把阿里的目標價，由139元大幅上調12%至155元；富瑞亦把阿里港股目標價由212元上調至214元，全城「最牛」，給予「買入」評級。阿里連升6天後回吐，昨天微跌0.8%至109.5元；2023年以來，阿里累升27%。

花旗調高目標價12%

富瑞發報告稱，重申其對阿里的積極看法，認為集團透過全面的產品選擇、服務質量及具競爭力的價格等條件，打造長期的客戶體驗。該行表示，考慮到最新的商業趨勢，預計阿里上季總收入錄得2450億元（人民幣，下同），按年升1%；經調整EBITA（除利息、稅項及攤銷前盈利）按年增長約7%至478億元，經調整EBITA利潤率19.5%。

花旗維持阿里「買入」評級，認為阿里的基本面恢復，集團適時完成在港主要上市，以及未來有望打入滬港通名單等條件，均為阿里股價催化劑。此外，花旗預計踏入2023年，消費市場復蘇速度或較預期強勁，配合阿里強勁的現金流、雲業務復蘇及中期國際零售商業的增長，也可能進一步支持阿里增長。

匯豐料中期有驚喜 重申「買入」

匯豐研究報告認為，阿里經過兩年的整合，管理層重新關注高質量的收入增長。該行相信，在目前對數字及平台經濟更有利的監管環境下，阿里的中國及海外商業，以及雲業務將會引領轉變。雖然阿里雲業務增長或不及預期，但匯豐相信中期仍有驚喜，重申阿里「買入」評級，目標價由121元上調至137元。