moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

內地乘用車銷售報喜 按月升31% 14年最佳

【明報專訊】乘聯會昨日公布，內地去年12月乘用車市場零售達到216.9萬輛，按年升3％，與11月按年下降9.1%形成「巨大的反差」，12月銷售按月增長31.4%，是2008年以來最強的12月按月增速。累計去年全年銷售達2054.3萬輛，按年仍保持升勢，升1.9％，淨增長38.6萬輛。展望今年1月車市，乘聯會表示，1月只有18個工作日，加上12月乘用車購置稅減半政策退出，以及新能源車補貼退出前已透支1月部分需求，今月車市零售應會回復以往一月常見極度低迷情况。

新能源汽車方面，月內銷售按年升35.1％至64萬輛，按月升6.5％。全年新能源銷量按年升90％至567.4萬輛，全年市場滲透率達29.5％，按年升7個百分點。

另外，上海鋼聯昨日發數據顯示，電池級碳酸鋰每噸現貨均價跌1萬元（人民幣．下同），報49.25萬元，跌破50萬元關口，工業級碳酸鋰、氫氧化鋰等全線下跌。在去年11月上旬，電池級碳酸鋰均價曾高達每噸59萬元的歷史高位。乘聯會秘書長崔東樹早前曾指，前期大量的電池投資和上游礦產投資帶來的供給充足，上游預期調低價格，未來幾個月的電池成本必然明顯下降，有利於新能源車的盈利壓力的改善。

原料跌價刺激車股做好

原材料價格下跌，消息帶動一眾車股普升，電動車股升勢較明顯，理想汽車（2015）全日升6.8％，蔚來（9866）升6.2％，吉利（0175）升6％，小鵬汽車（9868）升4.4％，比亞迪（1211）升2.9％。 其他汽車股方面， 長城汽車（2333）升3.7％，廣汽（2238）升3.1％。