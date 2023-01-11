moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

澳門推車船票「買一送一」吸港客 濠賭股揚 匯豐：航班續增 料港客迅速反彈

標籤：經濟

【明報專訊】澳門早前放寬香港居民入境措施，澳門旅遊局與多家提供往來港澳交通服務的營辦商合作，將在本周五（13日）至3月31日期間，向香港居民推出港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」的買一送一優惠，消息刺激一眾博彩股延續近日強勁升勢。匯豐分析，港客一向佔澳門入境客大約兩成，自去年12月下旬以來，香港遊客回歸，1月8日渡輪開通，並陸續增加班次，將有助到訪澳門的香港旅客人數快速復蘇。

明報記者 鄺海盈

澳門旅遊局向香港居民推出「買去程送回程」的買一送一優惠，回程不可與去程同日，即旅客須在澳門過夜住宿，目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航。當局同時公布，近日入境旅客持續上升，本周一（9日）錄得35,450入境旅客人次，較去年日均上升1.2倍；其中，內地旅客錄得28,771人次，較去年日均增加1倍；香港旅客錄得5769人次，較去年日均飈升3倍。

消息刺激博彩股全線向上，當中持有澳門漁人碼頭的澳門勵駿（1680）升幅最勁，全日升17.5%；其次為主要賭股之一的新濠國際（0200），升6.1%；金沙中國（1928）亦升4.8%。由今年初傳出通關消息，美高梅中國（2282）今年以來已累升26.5%，新濠國際（0200）升幅達24.4%。

今年首8日日均博彩收入勝上月

匯豐發表報告指出，今年截至1月8日，包括兩天新年假期，澳門博彩收入（GGR）錄21億元（澳門元，下同），日均收入為2.63億元，為2019年疫情前收入約三成，亦較12月的1.12億元顯著為好。過往本港遊客佔澳門入境客大約兩成，約五成港人在疫前透過港澳客運碼頭入境。澳門首日恢復渡輪後，來自香港的旅客即錄2000人次，疫前水平為每日1萬人。報告預期渡輪服務恢復令香港旅客更容易前往澳門，料香港旅客可迅速反彈。

此外，摩根大通看好澳門博彩股，澳門「報復性賭博」的情况將會出現在不同市場，包括零售及酒店市場，釋放疫情以來被壓抑的需求。

摩通：偏好金沙銀河永利

摩根大通又認為，博彩股在盈利預期、估值及股價上有良好的上升空間，並首先偏好金沙，其次為銀河（0027），再者為永利（1128）