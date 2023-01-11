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內地上月新增貸款勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行昨日公布12月多項經濟數據，隨着央行繼續支持疫情下的經濟增長，去年12月新增銀行貸款達1.4萬億元（人民幣，下同），按月升15.7%， 按年升23.9%，同勝市場預期的1.1萬億元。不過，疫情持續對信貸活動造成壓力，12月社會融資規模遜預期，達1.31萬億元，較前值的1.99萬億元為低。12月M2貨幣供應按年增11.8％，較預期的12.3％為差， 亦低於前值的12.4％。人民幣貸款餘額按年升11.1%，增速微高市場預期和前值約0.1個百分點。

上月社融規模增1.31萬億 遜預期

據彭博社引述經濟學家分析，預計人民銀行至少在未來幾個月內保持寬鬆的貨幣政策，以幫助經濟復蘇。同時，疫情所帶來的打擊正在減弱，12月底開始，各大主要城市的客流量開始回升，民眾為春節假期出行。

全年表現方面， 新增人民幣貸款21.31萬億元，按年多增1.36萬億元。 另外，去年人民幣存款增加26.26萬億元，按年多增加6.59萬億元。去年社會融資規模增量累計達32.01萬億元，按年多6689億元。社會融資規模存量344.21萬億元，按年增長9.6%。

投行匯豐環球研究報告指出，去年全年社會融資規模存量增速為首次低於10％，為有紀錄以來的低位，主要因防控政策迅速解除，導致的病例激增，整體經濟活動下降。但該行續指出，內地正處於艱難的轉型期，信貸增長放緩表明需要持續的政策支持。

除了社融、新增貸款等，人行昨日亦公布自去年12月起，「流通中貨幣（M0）」含流通中數字人民幣。當中，截至12月末流通中數字人民幣餘額為136.1億元。修訂前流通中貨幣（M0）餘額10.47萬億元，按年增長15.3%，修訂後M0增速同為15.3%。