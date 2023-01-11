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標普：違約內房流動性明顯惡化

標籤：經濟

【明報專訊】國際評級機構標普以「違約內房抱最大的希望，做好最壞的準備」為題發表報告，指已違約的內房尚未走出困境，雖然重複延長其債務限期可為違約內房提供喘息空間，但他們的流動性有明顯惡化迹象，債券延期亦反映它們需要更多時間復元。

指部分措施或加劇離岸債風險

標普不認為近期提振內地房地產的政策是旨在為債權人紓困，它們只是為行業的螺旋式下降設置了底線，這批支持政策主要由市場為主導的解決方案，比起違約內房，更能惠及國有企業和高信用質量的民營內房。

而延長現有項目貸款和控股公司債務，以達成保交樓目標，只是意味着現有債權人較救助基金提供者更遲才獲得償付。而且部分措施更有可能加劇離岸債務的從屬風險，因為在償付上優待了境內債權人本身就存在風險，離岸債權人或因維權無路而失去耐心。

標普又指出，雖然一攬子的求助計劃可能會緩解開發商的流動性壓力，但亦會增加新債並增加債務負擔，陷入困境的內房希望在延長期限到期之前銷售能夠恢復。否則折價風險似乎無可避免。該行認為，違約內房若能夠經股權集資並修復資產負債表，才有希望復元，但需靜觀新政府的支持政策如何發揮作用。

匯豐：一線城市樓價料企穩

匯豐報告指出，在政府政策支持熱潮過後，評估內房尚有三大問題，包括價格、供需和新開工/峻工問題。該行指出，好消息持續下，包括有指三道紅線的死線或延長，若真的發生或改變遊戲規則，但很大程度上取決於這些新政策的有效落地，而三大問題，包括樓價在供需重新平衡下修正的嚴重程度，以及開發商是否有足夠信心重新投資新項目，這些都會決定股價回升的規模和步伐。

對於樓價，匯豐認為毋須太擔心，相信2023年二線城市的一手樓只會跌5%，三線城市跌10%，一線城市樓價更能企穩，相反二手市場將見10%至20%的調整。

至於該行繼續預測需求以「L」形復蘇，而銷售增長將在2023 年年中重現。該行又重點關注未完工的項目，在政府連串的援助下，將推動住房需求逐步復蘇及增加買家信心。但新開工或將繼續低迷。