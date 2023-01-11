舜宇上月手機鏡頭出貨量跌四成

匯豐下調舜宇目標價

總結全年，手機鏡頭出貨量按年跌17.2％至11.9億件，僅完成全年出貨目標約75.3％至78.9％。手機攝像模組全年出貨量跌23.3％至5.2億件，僅達全年出貨目標約66.7％至69.7％。車載鏡頭全年出貨量按年升16.1％至7890.9萬件，僅達全年目標的89.3％至96.7％。

匯豐環球研究發表報告指出，去年第四季Android手機出貨表現漸趨穩，相信舜宇未來可受惠智能手機市場復蘇。該行續稱，舜宇股價自去年6月起回調約三成，對比同期恒指為下跌4％，主要因市場對舜宇去庫存導致手機鏡頭和相機模組出貨數據疲弱的憂慮持續。匯豐環球研究將其目標價由148.9元下調至122.7元，維持「買入」評級。

丘鈦上月攝像頭模組銷量跌26%

另一手機設備股丘鈦科技（1478）亦受智能手機銷售不理想影響，12月攝像頭模組銷售數量合計按年跌26.1％至3374.4萬件，全年銷量跌12.9％至4.2億件。指紋識別模組銷售數量按年跌6％至995.1萬件，全年銷量按年跌2.7％至1.1億件。