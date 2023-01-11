可口可樂百事涉嫌價格歧視 大型零售商疑獲優惠價 面臨FTC調查

該法例禁止供應商犧牲小企利益，向大型零售商提供更優惠的價格，讓企業不論規模，都享有公平的競爭環境。迹象顯示，拜登政府正致力加強對市場的監管力度，在科技及其他領域打擊潛在的壟斷行為。

或罕有動用定價反壟斷法例

可口可樂是美國最大的汽水公司，2021年在全美的市場份額超過46%。排名第二的百事，市場份額為26%。知情人士稱，FTC至少由上月起聯繫包括沃爾瑪（美：WMT）在內的零售商巨擘，蒐集有關業界如何採購飲品，並為飲品定價的資料。不過知情人士稱，沃爾瑪目前不是調查目標。

為營造公平的市場環境，FTC主席Lina Khan一直提倡復興《羅賓遜-帕特曼法》 。FTC新任專員貝多亞（Alvaro Bedoya）已將重振該法律作為其任內首要任務。雖然FTC從未正式擱置該法例，不過美國司法部在1977年的報告表明，會停止對該法例執法。貝多亞曾公開批評執法不力，導致大型零售商可利用龐大的經營規模來壓低價格，而小型零售商只能把貨品定價大幅提升，並逐漸失去競爭力。FTC引用《羅賓遜-帕特曼法》處理的最後一宗案件，已是2000年就香料公司McCormick對不同客戶採取不同定價達成和解。

小店須加價 漸失競爭力

FTC前專員兼前主席科瓦契奇（Bill Kovacic）表示，若要重振該法律，FTC不僅要找到適合的個案進行測試，而且還必須提升調查人員對《羅賓遜-帕特曼法》的專業知識及所需的調查技巧。由於飲品類產品的一致性，汽水定價問題將會是很適合的測試個案。

不過也有輿論質疑，恢復該法例可能產生反效果，雖然它可提振小型企業，但也會提高大型連鎖店的價格，從而損害消費者的利益。在特朗普政府時期擔任FTC總法律顧問阿博特（Alden Abbott）表示，這法例會惠及小企，但增加低收入者的負擔。可口可樂、百事及沃爾瑪未有就該報道置評。

（綜合報道）

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