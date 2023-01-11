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世銀大降全球GDP預測 警告存衰退風險

【明報專訊】世界銀行最新預計，2023年全球經濟增長只有1.7%，較去年6月預測的2.9%增幅大幅下調，並警告若出現新的不利衝擊，全球經濟可能陷入衰退。這微弱的增長預測，將會是過去30年來第3差的表現，僅次於2009年及2020年的經濟收縮。值得注意的是，世銀預測美國今年GDP增長0.5%，較6月預測下調1.9個百分點，這將會是1970年以來「最弱的非衰退表現」（weakest non-recession performance）。

由於能源成本上升及借貸成本上漲，世銀預計歐元區今年GDP增長持平，相比6月的預測為增長1.9%。世銀又指，受防疫措施影響，中國2022年的增長放緩至2.7%，但到2023年增長將加快至4.3%，不過這升幅已較6月的預測下調0.9個百分點。發展中國家的增長前景，將受到貨幣緊縮、美國、歐元區及中國經濟放緩的溢出效應等影響。

Coinbase再裁員950人

此外，幣圈的裁員潮持續。繼專注於虛幣存款業務的Silvergate Capital（美：SI）及大型虛幣貸款機構Genesis Global Trading宣布大幅裁員後，美國最大虛幣交易平台Coinbase（美：COIN）亦宣布裁減950個職位，相當於全體員工兩成。這是該公司去年6月裁員18%後，再次大幅裁員。該公司行政總裁Brian Armstrong稱，幣圈近期面臨的壓力，歸因於「業內的害群之馬」，直指虛幣交易所FTX崩盤拖累整個行業。

（綜合報道）

[國際金融]