moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

李河君身家一度達2830億 跑贏馬雲李嘉誠

標籤：經濟

【明報專訊】中國前首富李河君領導的上市公司漢能薄膜（前上市編號0566），股價曾經在2015年3月15日創9.07元歷史高位，市值達3786.46億元高峰。當時持股近75%的李河君身家一度增至2830.38億元，挾着中國首富之名跑贏當時身家1600億元的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲。不過，高位僅曇花一現並旋即急插，事隔兩個月漢能配股失敗，同年5年20日股價急插近五成，及後更因為涉嫌操控股價，遭證監會勒令停牌，李河君首富神話遂一夜破滅。

由於漢能炒高時先後獲納入MSCI等主要指數，漢能亦因納入恒生綜合指數晉身港股通名單，並為北水投資者的熱炒重倉股之一。漢能最終於2019年除牌收場，不但令追蹤指數的基金及ETF損失慘重，北水投資者持倉亦全數泡湯。

漢能市值高峰達3786億

漢能薄膜前身為著名「紅盒」玩具品牌上市公司紅發集團，在漢能老闆李河君入主後股價最高峰較他入主前約0.325元，暴升28倍。李河君借助漢能上市公司的光伏組件生產設備，由關聯公司外接大額訂單，轉交漢能生產的運作方式推波助瀾，創造千億元市值神話。漢能更在此前挾着加入MSCI中國指數之名，加上在李河君在2014年接掌公司後，進一步加入富時指數系列，進階成為基金追捧股份，同時亦成為跟蹤該等指數的ETF成份股之一。李河君更於2014年首度晉身中國首富，到翌年3月15日隨着股價見歷史高位，令其身家超越馬雲及香港首富長實（1113）創辦人李嘉誠。

不過，李河君的首富美夢不長，因應漢能在2015年高位配股不遂，觸發股價暴跌，繼而傳出客戶叫停與該公司的銷售合同，加上證監會勒令停牌，最終復牌無期。雖然該股在之後已加緊進度刊發年度業績交代營運情况，甚至祭出更換業務模式及重組董事會等板斧，對復牌仍於事無補。漢能曾提出將股份以1換1置換成特殊公司股份，尋求回到A股上市融資，但事隔3年上市仍未成事。