港股再創半年新高 騰訊阿里續領漲

【明報專訊】隔晚美股三大指數上揚，港股昨日跟隨外圍再展升勢。恒指早段一度升354點，高見21,686點再創6個月高；其後升幅收窄至104點或0.5%，全日收報21,436點。大市成交金額1658.47億元，較上日增加26.3%，是1月5日1741.64億元成交後最多。科指昨天收報4547點，跌0.3%；國指升47點或0.7%，報7310點。