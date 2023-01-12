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港股再創半年新高 騰訊阿里續領漲

標籤：經濟

【明報專訊】隔晚美股三大指數上揚，港股昨日跟隨外圍再展升勢。恒指早段一度升354點，高見21,686點再創6個月高；其後升幅收窄至104點或0.5%，全日收報21,436點。大市成交金額1658.47億元，較上日增加26.3%，是1月5日1741.64億元成交後最多。科指昨天收報4547點，跌0.3%；國指升47點或0.7%，報7310點。

南水北上淨流入76億人幣

中資科網股氣氛向好，騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）均升逾3%領漲大市，百度（9888）升2.5%至133.8元，嗶哩嗶哩（9626）亦升1.5%。不過，A股回落限制港股升幅，內需股及消費藍籌回吐壓力較大。海底撈（6862）跌5.8%，收報22.65元，是跌幅最大的藍籌。百威（1876）跌3.6%，蒙牛（2319）亦跌2.8%至36.35元。

雅居樂（3383）半個月間連環配股，昨股價急跌6.9%，收報2.42元。市場憂慮內房「抽水潮」再現，震散其他內房股表現。旭輝（0884）跌4%，富力地產（2777）跌3.4%，新城發展（1030）亦跌2.1%。

大市反覆做好 沽空比率升穿15%

A股雖然回調，南水北上合計淨流入76.14億元人幣，較上日增31.3%，連續第6日流入，累計流入417.8億元。而北水南下合計淨流入9.72億元，終止連續3日流出，淨流入金額是1月5日32.98億元後最多。昨最多淨沽個股是騰訊，全日錄13.39億元淨流出；中移動（0941）是全日最多北水淨流入個股，錄得5.18億元淨買入，刺激股價升1.1%。

近日大市反覆做好，全日沽空金額錄得255.51億元；沽空金額佔大市成交比率由上日的14.68%升至15.4%，是1月5日後高位，當日報15.92%。沽空金額最多股份是阿里，錄得32.11億元，較上日增加150%，沽空比率26.1%；其次是恒生國指ETF（2828），沽空金額達31.14億元，沽空比率58.6%。