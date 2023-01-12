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瑞銀：通關利好大中華 料跑贏歐美

標籤：經濟

【明報專訊】中港兩地本周初通關，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，通關的速度較早前預測快，一系列板塊會受惠，預料大中華市場包括港股在內出現好轉，表現跑贏歐美，恒指成分股企業盈利料增長10%至15%，相反歐美是零增長或負增長。瑞銀對恒指今年預測目標23,600點，較昨早高位約21,600點有9%至10%潛在升幅。

恒指今年目標23600點

陳志立認為美國聯儲局的息口在5厘見頂，故上半年的流動性會比較緊，港股期內走勢相對審慎。他預計聯儲局7月開始減息，至今年底回落至3.25厘，故下半年的流動性較好，支持股票的表現。

港府推吸納人才措施，他認為通關後人才會流入，加上政府推出的香港非永久居民置業政策，大部分人因而有意置業，預料助樓價升5%。當中受惠的房地產板塊，主要是發展商、零售店舖業主，但不太看好寫字樓。

新遊戲帶動 看好互聯網板塊

此外，瑞銀中國研究部總監連沛堃預計，MSCI中國有強勁增長，盈利增長有約15%至20%，板塊方面最看好互聯網，尤其是遊戲類別，因近期監管比之前未太嚴謹，加上有較多新遊戲推出，有助帶動這板塊增長。不過，不看好航運板塊，因過去疫情下運費較貴。

然而，瑞銀全球投資銀行部董事總經理亞太區併購組聯席主管盧穗誠認為，香港部分上市公司會有意私有化，因開曼群島去年取消「數人頭」規則，最大阻力消失後，預計去年私有化的上市公司數目多。但他指出，最後低於預期，因去年的金融市場下大股東未必願意撥出25%的現金，才未有私有化。