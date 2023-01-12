渣打匯控看好中國經濟下季起飛 英美料衰退 杜嘉祺：終結加息時機考驗央行

明報記者 歐陽偉昉

韋浩思表示，中國內地重新開放經濟，預期第二季將漸見成效，而印度、東盟亦是今年全球經濟增長引擎。歐美經濟方面，他指相對去年經濟焦點集中在通脹，今年市場則會注視增長減速，雖然預期今年通脹降溫，但歐美經濟增長也會明顯回落。他預期，今年美國經濟會有輕微的技術性衰退，英國遇到更為複雜問題，經濟衰退問題會較美國嚴重。

韋浩思：英經濟問題複雜 衰退更嚴重

匯控（0005）主席杜嘉祺亦看好今年內地經濟表現，除了重啟經濟外，內地近期推出穩定房地產市場政策，對內地以至全球經濟也有正面作用，雖然新冠疫情近期急升會帶來一定波動。香港與內地在周日恢復通關，將惠及本港和大灣區經濟，料在第二季以後會有強勁復蘇。

對於去年困擾歐美市場的通脹問題，杜嘉祺看好可望在今年下半年受控，市場亦預期利率會在今年第一季見頂，令經濟衰退幅度較輕微，其後也會快速恢復，不過他提醒目前高通脹是由工資帶動，並不容易回落，央行加息太少或太早退出加息，會令通脹持續更長時間，對央行的利率決策是一大考驗。他預期聯儲局下月加息將減慢，美國經濟今年雖有小幅衰退，但不會是嚴重衰退的「硬着陸」，情况較歐洲為佳。

東方匯理料聯儲局加息至5厘

東方匯理資產管理行政總裁Valerie Baudson預期，今年歐美通脹會維持在6%高水平，主要央行至少在今年首季，仍維持高息和縮表，預料聯儲局將加息至5厘，歐央行則加息至3厘，經濟出現滯脹。不過亞洲受惠中國經濟重啟，今年經濟增長料有4.5%。

農業銀行（1288）董事長谷澍表示，中國經濟現時仍面對房地產疲弱和外需疲弱的問題，內地政府今年將全力推動經濟恢復，可望在今年第二季開始有較快的增長。他指出，在去年底舉行的中央經濟工作會議中首要提高市場信心，提出對消費、房地產、私人投資支持措施，近期該行有數據顯示，措施已有助重建市場對中國經濟增長的信心，去年12月按揭貸款已有較佳表現。他又指，內地另一個經濟政策重點是支持內需，而產業升級將有助內需增長。