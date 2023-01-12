安踏FILA上季零售負增長

安踏解釋稱，受累於疫情影響，線下零售業務受客流量顯著下跌，加上消費意欲減弱帶來的雙重不利影響，拖慢集團零售表現的增長勢頭；但電商平台推動線上銷售，抵銷部分實體店舖暫停營運的影響。

莎莎上季營業額按年跌12%

莎莎國際（0178）亦公布，截至去年12月底的第三季，集團的零售及批發業務營業額按年下跌12%；若跟疫情前的2018/19年度同期比較，則減少59.2%。莎莎昨天收報1.82元，跌1.6%。

期內，集團香港及澳門營業額錄得5.76億元，按年跌6.9%，較2018/19年度同期跌68.7%。內地營業額錄4420萬元，按年大跌42.4%，較2018/19年度同期則跌34%。

期內線上業務錄1.64億元，按年跌21.8%，主要由於中國內地各省市為應對疫情爆發而實施局部或全面封城措施所導致，較 2018/19年度同期增39.4%。