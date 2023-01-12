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LVMH管理層改組 料鋪路交棒 全球首富阿爾諾長女掌Dior

【明報專訊】世界最大奢侈品集團LVMH（法：MC）管理層改組，料為交棒下一代繼承人鋪路。作為全球首富的LVMH集團行政總裁兼董事長阿爾諾（Bernard Arnault），昨任命長女Delphine於2月起擔任LVMH第二大品牌Dior的CEO及董事長。這是阿爾諾晉升子女到LVMH重要職位的最新舉措。他上月已任命兒子Antoine接替老臣子Sidney Toledano擔任家族控股公司Christian Dior SE的行政總裁。阿爾諾家族透過該控股公司，控制LVMH集團的41%資本及56%投票權。

原Dior董事長調任LV品牌

阿爾諾昨亦提拔Dior現任行政總裁兼董事長Pietro Beccari，出任LV品牌的行政總裁兼董事長。LV品牌目前由阿爾諾的副手Michael Burke掌管，他未來將繼續向阿爾諾匯報，並承擔新的職責。市場認為人事調動合理，LVMH昨股價最多升2%創新高，市值約3860億歐元（約3.2萬億港元），是歐洲市值最高的企業。

根據彭博億萬富豪榜，73歲的阿爾諾上月超越特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克成為全球首富，身家估計達1780億美元。他近期接連向子女放權，令外界關注他是否部署下一代接班。不過暫未有迹象顯示，阿爾諾準備在短期內引退。去年LVMH將CEO的年齡限制，由75歲提升至80歲，意味阿爾諾可繼續執掌大權。

LVMH最多升2%創新高

市值3.2萬億

現年47歲的Delphine，畢業於倫敦政治經濟學院（LSE），曾在顧問公司麥肯錫（McKinsey）任職兩年，並於2000年加入家族企業，2003年進入LVMH董事會，2013年起擔任LVMH旗下最大品牌Louis Vuitton（LV）的執行副總裁，負責監督該品牌所有與產品相關的活動。

阿爾諾表示，在Delphine的領導下，LV產品的受歡迎程度顯著提高，使該品牌定期刷新銷售紀錄，她敏銳的洞察力及工作經驗，將成為Dior持續發展的決定性資產。

阿爾諾全部5名子女也在LVMH集團任職，包括他與第二任太太所生的3名兒子。例如Alexandre在珠寶品牌Tiffany負責產品和傳訊，Frederic經營瑞士鐘表製造商Tag Heuer，而Jean則致力開發LV的手表產品。

今次高層改組，時值LV及Dior業務發展蓬勃。今年3月，Dior的蒙田大道30號（30 Montaigne）巴黎旗艦店經逾兩年翻新後重開，截至去年10月已吸引逾50萬客流量。雖然LVMH沒有公開各品牌財務數據，但時裝和皮革業務在第三季增長理想。該業務包括LV、Dior、Fendi、Celine等品牌。

歐洲其他時尚企業也安排下一代接班。Zara母企Inditex的太子女Marta Ortega，去年亦接任集團董事長。

（綜合報道）

[國際金融]