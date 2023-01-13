內地初創威馬汽車借殼上市 涉158億 早年引入李嘉誠基金會百度騰訊等星級股東

明報記者 方楚茵

早在去年初威馬創辦人沈暉突然獲委任為Apollo出行聯席主席，便已傳出借殼一說。威馬其後申請在港上市失效，去年12月初Apollo出行再公告擬收購電動車公司，更令威馬轉道借殼的消息甚囂塵上。

額外向第三方配股籌35億

Apollo出行昨日亦公布爭取額外融資，包括同樣以每股0.55元向不少於6名的獨立第三方配售71.23億股，籌資淨額35.26億元，並將動用籌集資金的20%用於償還部分臨時融資及其他欠債，如威馬決定不提取臨時融資及承諾常備融資，則將此部分用於投入經營擴大集團的供應鏈；另外約70%則用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車，以及提供出行技術解決方案業務；以及淨額約10%用作經擴大集團的一般營運資金用途。

威馬創辦人去年加入Apollo前身

Apollo另建議在兩至三個月內籌集臨時融資7.2億元，以為收購威馬的營運補充現金流及營運資金，都似乎為解威馬資金困境鋪路。

威馬早在去年6月便曾在港遞交上市申請，惟在半年限期前仍未有進展導致申請失效。翻查威馬以往於聯交所遞交的初步申請文件，不難發現其投資者星光熠熠，包括國資委、長和系創辦人李嘉誠旗下的李嘉誠（環球）基金會、李嘉誠的紅顏知己周凱旋、李澤楷旗下的電盈（0008）、雅居樂（3383）、科技巨頭百度（9888）及騰訊（0700）、「重慶李嘉誠」張松橋旗下的港通控股（0032）、四太梁安琪及信德集團（0242）等。

雅居樂前年1.4億美元參與融資

威馬創辦人沈暉與出行的關連亦早已建立，去年1月中旬，當時中文名仍為力世紀的Apollo出行已委任沈暉為非執董、公司聯席主席。威馬與Apollo出行的關係網中，亦有着另一內房大佬雅居樂的身影。雅居樂早在2019年已斥2.04億元投資力世紀，並取得近6%的股權，另一方面，雅居樂亦在2021年11月參與威馬融資，投入1.4億美元。其後雅居樂與威馬簽訂期權協議，以其持有的力世紀股份交換威馬汽車股份。