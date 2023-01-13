內地遊客帶動 大行料港今年GDP見3%

【明報專訊】內地與香港重新通關後，花旗集團香港經濟師雷智顏預期，首季香港將先招待高端旅客，大眾旅客則會在五一黃金周期間有明顯反彈，料帶動本港經濟全年增長3%。至於下半年則視乎通關順暢進度、本港航班運力恢復程度，因此料第一、二季分別增長1.4%及1.8%，至第三季反彈至5.8%，第四季則增長2.8%。
雷智顏表示，由於本港失業率已下降，或出現工資調整。市場復蘇後，與航空、旅遊的相關行業需要的人手會大幅增加，早前已轉行的員工將會更進取爭取加薪。同時，外圍經濟壓力仍存在，當中包括加息以及可能出現的衰退現象。她提醒，若歐美出現大幅衰退，中港經濟景氣所帶動的增長或會被抵消。
內地經濟方面，雷智顏預料，內地今年經濟增長5.3% ，當中77%為消費增長。首季因應春運及爆發疫情下，復工進度較預期慢，加上旅遊業、航運等需時整頓，料內地經濟首季增長2.2%，次季加快至7.5%。
美國加息周期未完結，雷智顏估計，美聯儲將會再加息3次，分別在2月、3月及5月再加0.5、0.25及0.25厘，料最終利率將升至5.25至5.5厘，對港元利率仍有壓力。
另外，政府將於下月發表財政預算案，她稱，在財務緊縮的情况下，料政府今年不會發放消費券，並減少財政支出，早前發放有關疫情的補貼將轉為支持本港中長線發展，包括用於填海及北部都會區和新鐵路的建設。