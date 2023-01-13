台積電料今季收入資本開支齊跌

【明報專訊】台積電（美：TSM）昨天公布去年第四季業績，純利升78%至97.2億美元，收入按年升43%。公司同時公布本季展望，受全球通脹衝擊，影響終端需求，估計收入介乎167億至175億美元，較去年第四季倒退14.1%至18%，按年最多亦跌5%。該公司亦預計今年資本開支介乎320億至360億美元，較去年破紀錄的363億美元回落最多12%。台積電財務長黃仁昭表示，今年資本支出約七成用在先進製程，兩成在特殊製程，一成用於先進封裝和光罩等領域。
台積電2022年資本支出按年增20.8%。昨晚台積電ADR開市初段股價大升近6%，高見86.68美元。
台積電總裁魏哲家於投資者會議上表示，預期今年全行業記憶體之外半導體產業收入將下滑4%，晶片代工產業收入則下滑3%。他續稱，去年第三季就看到產業庫存調整情况，今年上半年庫存會急速下跌，台積電對今年下半年看法正面，料將可復蘇，除了3納米是下半年復蘇因素，還有下半年新品發表及HPC/AI與電腦領域應用。除了美國亞利桑那州的新廠房外，魏哲家昨天亦確認會在日本建第二間海外廠房。同時亦研究在歐洲設廠，該廠會集中製造汽車用晶片。
對於有分析員指台積電美國成本較台灣增加，黃仁昭說，包括勞工、當地的費用等各種因素讓美國廠成本較台灣高約4至5倍，但台積電目標是海外毛利率一定高於25%，以確保海外廠獲利。