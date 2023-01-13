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美上月CPI按月跌0.1% 逾兩年首見負值 市場押注加息0.25厘概率升至九成

【明報專訊】受汽油等價格回落影響，美國通脹持續降溫。12月消費者物價指數（CPI）出乎意料按月跌0.1%，是2020年5月以來首次跌至負值，市場原預期按月持平。上月整體CPI按年升幅則放緩至6.5%，較11月的7.1%升幅顯著回落，是連續第6個月下跌，降至2021年10月以來最低。

剔除變動較大的能源及食品價格，12月核心CPI按月升0.3%，符合預期。按年升幅回落至5.7%，升幅是一年以來最低，反映通脹處於持續下降的趨勢。通脹降溫鞏固了市場對美國聯儲局放慢加息的預期。據芝商所FedWatch工具顯示，CPI數據公布後，交易員押注聯儲局在2月初政策會議將加息幅度收窄至0.25厘的概率，由周三的76.7%升至九成以上。至於加息半厘的概率，亦由23.3%降至8.8%。

美匯指數昨晚曾跌穿103

美匯指數昨晚曾跌穿103，日圓兌美元昨晚升幅擴大至2%，高見129.51。《讀賣新聞》此前曾指出，日本央行打算在下周的政策會議評估貨幣寬鬆政策的副作用，刺激日圓兌美元漲至130水平。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚跌至4.16厘，美國10年期國債孳息率曾跌穿3.5厘。現貨金曾升穿每盎司1900美元，是去年5月以來首次。同時，物價回落有望提振原油需求，國際油價午夜前升約1%。美股3大指數午夜前個別發展，道指升逾百點。

費城聯儲行長：加息0.25厘合適

今年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）昨預計，聯儲局今年仍將再加息幾次，不過一次過加息0.75厘的日子肯定已經過去，未來以0.25厘的幅度加息是合適的。

通脹降溫因汽油價格跌9.4%

他預期在今年某個時候，利率水平將足夠緊縮，屆時將有一段時間維持利率不變，讓貨幣政策發揮作用。聯儲局官員12月預期利率可能會提升至5厘以上，意味今年將至少合共加息0.75厘。

通脹降溫主要源於12月汽油價格按月跌9.4%。隨着供應鏈瓶頸得到緩解，物價壓力正在消退，加上美聯儲加息遏抑需求，令商品通脹回落，但服務通脹仍然穩固。佔整體CPI比重三分之一的住房成本，按月增長0.8%，升幅較11月加快。考慮到美國就業市場熾熱及薪酬增長仍然較快對物價的影響，促使美聯儲繼續加息。

（綜合報道）

[國際金融]