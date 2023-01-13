與維權投資者角力升級 迪士尼委Nike舵手任董事長

Trian Fund創辦人 擬進董事會被拒

《華爾街日報》的消息稱，迪士尼反對佩爾茨進入董事會的要求後，佩爾茨計劃透過股東大會的表決進入董事會。迪士尼發表聲明稱，反對佩爾茨加入董事會，呼籲股東在年度股東大會否決其加入。知情人士稱，迪士尼CEO艾格（Bob Iger）等高層周二與Trian的高層會面，試圖避免在股東大會發生委託書爭奪戰（proxy fight），但談判沒有成果。阿諾德周三致電佩爾茨，建議他擔任董事會觀察員，並要求他簽署一份靜止協議（standstill agreement，在特定時期內某些行為被禁止的條款），被佩爾茨拒絕。迪士尼去年11月公布第四財季的串流業務經營虧損擴大，拖累股價下滑。當時Trian低位購入價值逾8億美元的迪士尼股票，雖然這些持股現已升值約1億美元，惟升幅遜於Trian預期。

據稱，佩爾茨不滿迪士尼花錢缺乏紀律，現推動迪士尼為艾格的繼任人選制定計劃。迪士尼稱，艾格的使命是完成他在迪士尼兩年任期，新任董事長帕克將領導新成立的繼任計劃委員會，就CEO繼任計劃向董事會提供建議。

（綜合報道）

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