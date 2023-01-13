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葉創成：減持美蘭空港 敘做定存

【明報專訊】是次在農曆新年長假前與讀者見面，在此預祝讀者身體健康，在投資路上「苦（虎）盡甘來、吐（兔）氣揚眉」，而苦盡甘來相信亦是筆者及不少港股投資者過去一年的寫照，原因是恒指早前急跌後、過去兩個多月急漲逾四成，個別股份更勁升逾倍，例如筆者於上周二以24.45元減持的美蘭空港（0357），與去年11月1日低位11.98元比回升逾倍，與2002年招股價3.78元比較，更勁升逾5倍，是筆者信奉「長期投資」策略成功例子之一，下文將會進一步解釋。

美蘭空港2002年11月18日上市，主要業務是經營海南省海口市的美蘭機場，當年上市時曾邀請本港財經記者到該機場實地考察，初出茅廬的筆者也是到訪者之一。筆者長期看好內地經濟，當時有一個想法是在每個省都買入一間具代表性的上市公司，由於海南島支柱產業是旅遊業，覺得買入在當地經營機場的美蘭空港也不錯，而且當時該股市值僅數億元，若日後業務發展得好，股價升幅空間頗大，於是買入後持有多年。

內地放寬旅遊限制 料分薄海南島客源

2002年至2019年美蘭空港股價穩中有升，每年亦多數派息，而令該股股價表現脫胎換骨的是，內地政府於2020年7月起實施海南離島旅客免稅購物政策，每年每人免稅購物額度為10萬元人民幣；由於當時正值新冠疫情大爆發，內地居民難以到港澳或出國旅遊消費，往往選擇到海南島作為替代，美蘭空港旗下航空及離島免稅店業務料明顯受惠，該股股價2020年8月最高報60元，與當年6月底的10.86元比較，勁升逾4.5倍。

美蘭空港亦曾經把上述政策祝福轉化為理想業績，2021年盈利達7.65億元人民幣，以昨日收市價22.65元計，往績市盈率僅12倍。

不過，筆者關注的是，隨着內地近月放寬防疫措施，內地居民到港澳或出國旅遊消費已比較容易，料會分薄到海南島旅遊消費的客源，於是在美蘭空港股價去年11月及12月急升後，今年初便出手減持該股。筆者是次減持美蘭空港所得資金，已敘做一年期港元定期存款，息率為4.6厘，在同一中資銀行網上交易，非常方便。在印象中，上一次港銀定存如此高息，已經是2007年，經歷逾15年的低息環境後，筆者現時如不少港人般見息心喜。

定期存款可降投資組合風險

另想一提的是，由於筆者信奉「長期投資」策略，過去多年一直持有大量港股，在去年3月及10月大跌市期間亦有一定心理壓力；是次趁美蘭空港股價反彈逾倍後減持，用於敘做定存，期望可降低整體投資組合的風險。筆者現仍持有一手美蘭空港，對該股亦頗有感情，待日後股價回落至吸引水平會再買入。

另外，一如筆者在2002年難得有機會到訪美蘭機場，期待隨着內地現正走出疫情，優質上市公司今年會再次邀請本港財經記者到當地採訪及視察業務，如實報道後，料可令普羅大眾更了解有關投資機會。

[葉創成 創富倉]