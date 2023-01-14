moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

人行：螞蟻等14平台企業完成整改 內地科網監管吹暖風 滴滴App有望重新上架

【明報專訊】內地科網監管暖風繼續吹，繼日前銀保監會主席郭樹清稱14家金融平台大致完成整改後，人行官員昨首次證實，該批平台包括阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團。隨整改已屆尾聲，阿里系股價連日做好，成為一周升幅最勁藍籌之一。至於陷入網絡安全整改的網約車平台滴滴出行，據報旗下25款手機應用程式（App）亦有望下周五（20日）重新上架，纏繞近兩年的整改正式迎來尾聲。

明報記者 蔡穎霖

人民銀行金融市場司負責人馬賤陽指出，自2020年11月以來，內地金融管理部門對螞蟻等14家大型平台企業進行指導督促，針對其過去金融業務存在的突出問題紮實開展整改，目前大多數問題已基本完成整改。為加快監管制度建設，金融管理部門亦出台一系列制度文件，平台企業金融業務常態化監管制度框架已經初步形成，為後續常態化監管奠定良好制度基礎。

阿里系一周股價大升10%

馬賤陽表示，金融管理部門下一步將堅持「兩個毫不動搖」，堅持發展和規範並重，支持平台經濟健康發展。有關當局將繼續推動相關平台企業加快剩餘少數問題整改，善始善終完成整改工作；以及提升常態化監管水平，進一步完善監管制度機制。他續說，當局亦會研究制定促進平台經濟健康發展的金融支持措施，支持平台企業提升科技創新能力和服務質效。

隨創辦人馬雲上周六（7日）放棄集團控制權，纏繞螞蟻逾兩年的整改事宜有望告一段落，刺激阿里系股價連日做好。阿里昨收報112.7元，升1.7%；阿里健康（0241）升3.7%，全日收報7.59元。累計全周，阿里和阿里健康分別升10.9%和10.3%，雙雙躋身一周升幅最勁藍籌頭五位。

有利滴滴新春吸新用戶

同樣陷入監管風波的滴滴出行，亦傳出整改迎來尾聲的消息。外電路透昨引述消息報道，內地有關部門最快於農曆新年前，即1月20日，解除滴滴新增註冊用戶的禁令；旗下25款App亦有望重新上架。

報道指出，若滴滴於農曆新年前成功解禁，接下來為期一周的農曆新年假期，將有利於平台吸引新用戶，促使業務復常。消息亦表示，內地相關部門近周再度推動滴滴旗下App的審批，上周已提交報告，等待未來數天正式批准。

滴滴於2021年夏天赴美上市，旋即遭舉報指其泄露用戶及道路數據予美國，其後網信辦指滴滴嚴重違法收集個人信息，要求將「滴滴出行」App下架。直至2022年7月，網信辦向滴滴處以逾80億元人民幣的巨額罰款後，意味審查風波終告一段落。