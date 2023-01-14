中央或加大阿里騰訊控制 擬購子公司「黃金股」

根據內地企業數據庫「企查查」資料，國家網信辦屬下基金於今年1月4日，收購阿里廣州子公司「Lujia Information Technology」的1%股權。該公司的媒體業務包括串流媒體平台「優酷」，以及瀏覽器「UC Web」。紀錄顯示，該公司同日任命新董事Zhou Mo，其姓名跟國家網信辦一位官員相同。

資料亦顯示，今次收購阿里子公司的基金，背後得到國家網信辦、中信國際、中國郵政和中國移動等知名國企所支持；惟目前尚未了解中央從交易當中的得着。消息人士指出，中央也就收購騰訊的黃金股進行討論，將涉及集團在中國主要運營的子公司。

另一位接近騰訊的消息人士指出，集團正推動深圳當地的政府實體收購股份，而非引入北京的國家投資基金。

目前為止，北京的投資基金已收購阿里、擁有「抖音」及「TikTok」等社交平台的字節跳動和微博（9898）旗下公司的股份。

滬國有實體或入股B站子企

兩名消息人士表示，嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，又稱B站）的高管正推動上海的一家國有實體入股旗下子公司。此前，中央政府去年曾收購短視頻平台快手（1024）在岸的主要公司1%股份，並合併為國有的北京廣播電視台。

據報，內地政府於2021年4月為加強對字節跳動在中國的主要實體的控制，一家與國家網信辦相關的基金伙拍另外兩家國企，合共支付200萬元人民幣，收購該部門1%股份，該部門名為「北京字節跳動科技」。

黃金股是一種擁有特權的股份，主要由政府、國有股東持有，通常享有較多的投票權，又或享有一票否決的權力。