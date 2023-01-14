周大福上季同店銷售轉弱 內地挫33% 港澳跌8%

周大福整體第三季度零售值跌19.3%，當中內地跌20.4%、港澳跌11.1%。按產品劃分的同店銷售，第三季度內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售跌31.8%、黃金首飾及產品跌35.8%；港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售跌2.9%、黃金首飾及產品跌11.4%。

周大福並指，內地電子商務的零售值第三季度下跌29.3%，此乃由於疫情影響了線上需求，尤其是平均售價較低的產品，以及物流運輸受阻，以致銷量按年下跌40.2%。第三季度於內地淨開設433個零售點，包括448個周大福珠寶零售點，當中51個直營店及397個加盟店，截至去年底內地合共有7016個周大福珠寶零售點。港澳方面，第三季度在香港及澳門淨關閉2個周大福珠寶零售點，而於其他市場開設5個周大福珠寶零售點。

永嘉上季時裝同店銷售跌32%

至於經營零售時裝店「D-mop」等品牌的永嘉集團（3322）公布，旗下的高級時裝零售業務的實體店舖，於2022年第四季度及2022年至今的同店銷售跌幅分別約32%及27%；按國家及地區細分，內地2022年第四季度及2022年至今的同店銷售跌幅達40%及32%；港澳2022年第四季度同店銷售升幅為6%、2022年至今則跌9%。