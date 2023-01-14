外資捧A股 滬深股通吸133億 港股升224點 渣打唱好今年見25000

【明報專訊】港股繼續在高位徘徊，隔晚公布的美國12月通脹按月下跌，提振外圍股市，恒指早市在21500點以上盤整，及後傳出中國內地科技企業整改進展的消息，推動恒指向上，收市報21738點，上升224點或1.04%。渣打昨日加入各大行唱好港股的行列，隨着內地逐步放寬防疫，經濟增長可達約5%，預期今年有機會升至25000點，即有15%潛在升幅。另外，外資持續流入內地股市，滬深股通昨天淨流入大增至133億元人民幣。