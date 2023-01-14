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外資捧A股 滬深股通吸133億 港股升224點 渣打唱好今年見25000

標籤：經濟

【明報專訊】港股繼續在高位徘徊，隔晚公布的美國12月通脹按月下跌，提振外圍股市，恒指早市在21500點以上盤整，及後傳出中國內地科技企業整改進展的消息，推動恒指向上，收市報21738點，上升224點或1.04%。渣打昨日加入各大行唱好港股的行列，隨着內地逐步放寬防疫，經濟增長可達約5%，預期今年有機會升至25000點，即有15%潛在升幅。另外，外資持續流入內地股市，滬深股通昨天淨流入大增至133億元人民幣。

明報記者 歐陽偉昉

國指昨日上升1.09%，收報7391點，科指上升1.51%，收報4554點，大市成交略減至1330億元，北水通過港股通淨流入20.42億元，其中中國移動（0941）淨流入4.43億元，昨日上升1.37%。藥明生物（2269）獲高盛唱好，昨日上升6.37%，為表現最佳藍籌，錄3.11億元北水淨流入。

單日20億北水流入港股

外資經滬深股通北向交易昨再延續第8個交易日淨流入，昨吸資額大增至逾133億元人民幣，為兩個月前吸資創新高以來最多，分析相信反映外資追捧中資股勢頭持續。

外媒報道指，內地政府計劃持有阿里（9988）及騰訊（0700）內地主要營運公司的「金股」股份。市場視為或顯示監管整改已近尾聲，騰訊昨日上升2.03%，有8.4億元北水淨買入。

美國加息壓力下降，中概科技股表現不錯，寶尊電商（9991）升10.33%，萬國數據（9698）升8.03%。

市場看好內險股 太保升逾5％

市場看好內險銷售隨疫情防控放寬而上升，內險股繼續向好，中國太保（2601）升5.47%，中國平安（2318）升3.58%。

自去年11月初內地開始傳出考慮放寬防疫限制以來，恒指至今升逾七千點，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐認為，內地經濟數據仍會反覆一段時間，對港股中短期看法較負面。初步預期恒指阻力在22000點，在該水平或有獲利回吐。

渣打籲19300點增持港股

不過鄭子豐建議可在19300點水平增持，假若恒指明顯升穿22200點阻力，則預計恒指有機會進一步向下一個主要阻力位25000點邁進。渣打建議超配中國股票，個別行業方面，該行預期通訊服務和非必需消費品板塊，將受惠於外出限制進一步優化，以及政府提供更多的支持政策。