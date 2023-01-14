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京東擬分拆兩子企上市 各集資10億美元

標籤：經濟

【明報專訊】近期本港新股IPO繼續熱鬧，彭博引述IFR的消息人士報道，京東（9618）計劃分拆物流地產和工業商務子公司上市，擬最快在今年上市各集資10億美元。京東初步傾向分拆在港上市，但仍未落實。另昨日首掛的正味集團（2147）收報0.56元，較招股價0.68元下跌了17.7%。

美麗田園暗盤升五成

多隻新股下周一（16日）掛牌，包括美麗田園醫療健康（2373）、百果園集團（2411）、望塵科技控股（2458）。3隻新股的行業與日常生活需求有關，涵蓋美容醫療服務、農產品、手機遊戲開發等。

根據耀才、輝立和富途暗盤數據顯示，美麗田園醫療健康暗盤價分別較招股價升48.8%至28.75元、升48.3%至28.65元，以及升55.8%至30.1元；百果園集團升14.3%至6.4元、升16.4%至6.52元，以及升39.5%至7.81元；望塵科技則分別跌12.8%至5.67元、跌13.7%至5.61元，以及跌14.6%至5.55元。

上述3家公司美麗田園醫療健康、百果園集團和望塵科技控股，一手中籤率分別是55%、20%、50%。此外下周再有4家公司首掛，包括潤華服務（2455）、昇能集團（2459）、樂華娛樂（2306）和淮北綠金股份（2450）