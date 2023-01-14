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中國上月出口跌9.9% 勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】內地海關總署公布去年12月進出口商品貿易總值，按年下跌8.9%至5341.4億美元，當中出口總值按年跌9.9%（本報根據海關總署網頁的數據計算為跌10.1%）、進口總值按年跌7.5%；兩者均較市場預期跌11.1%和10.6%略好。高盛表示，該月的出口值仍然較差，因為疫情令部分生產中斷和外部需求較差，而進口值跌幅小於預期，部分原因是受到低基數效應影響。

輸往德國香港跌逾兩成

高盛表示，內地的貿易順差按月有所擴大，並由11月的692億美元增至12月（未經季節性調整）的780億美元。該行認為12月出口疲軟，由於輸往發達國家貨值出現跌勢，尤其是歐洲需求疲軟，按年下跌17.5%；惟主要新興市場經濟體之中，對東盟的出口增速增加了7.5%。而按主要類別劃分，12月大部分產品的出口值有所減少，例如手機按年下跌29.2%、電子集成電路下跌16%、家電按年下跌20.9%等。

本報翻查內地海關總署網站顯示，2021和2022年12月的出口值分別是3405億美元和3061億美元，12月實質按年下跌10.1%。若按個別國家或地區計算（見表），12月出口商品貿易總值按年下跌較多的地方，包括德國按年跌27.9%至88億美元、香港按年跌22.7％至296億美元，以及美國按年跌19.5%至454億美元。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，內地去年12月出口值持續下跌，並較11月的8.9%跌幅進一步擴大，因為世界各地央行紛紛加息遏制通脹，才導致連續三個月倒退。而事實上，內地去年出口大部分時間表現強勁，令去年全年出口值仍錄得增長。

去年進出口42萬億升近8%

中國去年進出口總值42.07萬億元（人民幣，下同），按年增長7.7%。其中，出口23.97萬億元，增長10.5%；進口18.1萬億元，增長4.3%。海關總署新聞發言人呂大良表示，展望2023年，外貿面臨的困難挑戰仍較多，但中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變。