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人行：研推結構性工具支持內房

標籤：經濟

【明報專訊】國務院新聞辦公室於昨日（1月13日）舉行新聞發布會，中國人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，最近在研究推出另外幾項結構性工具，主要重點支持房地產市場平穩運行，包括保交樓貸款支持計劃、住房租賃貸款支持計劃、民企債券融資支持工具等，屆時出台後會另外再作一些詳細披露和發布。

保持房地產融資平穩有序

至於人行副行長宣昌能則表示，鼓勵住房、汽車等大宗消費，同時保持房地產融資平穩有序，堅持「房住不炒」的定位，因城施策實施好差別化住房信貸政策，亦要用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，維護好住房消費者合法權益。實施好改善優質房企資產負債表計劃，有效防範化解優質頭部房企風險。完善住房租賃金融支持政策，推動房地產行業向新發展模式平穩過渡。

宣昌能指，將續採取措施提振市場信心，激發微觀主體活力，包括推動降低企業綜合融資成本和個人消費成本，降低微觀主體的債務負擔，增加居民消費和企業投資能力。其次是引導金融機構切實加強和改進金融服務，加大向製造業、服務行業民營小微企業的傾斜支持力度，繼續推進民營企業債券融資支持工具。

同時亦要保持房地產融資平穩有序，包括用好保交樓專項借款、保交樓貸款支持計劃等政策工具，維護好住房消費者合法權益。實施好改善優質房企資產負債表計劃，有效防範化解優質頭部房企風險。完善住房租賃金融支持政策，推動房地產行業向新發展模式平穩過渡。