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Tesla減價擴至歐美 最多劈兩成 港暫未跟隨 股價早段跌逾4%

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）本月初公布去年全球電動車交付量遜於預期，引發市場對其電動車需求的擔憂。為提振銷售，Tesla繼上周在中國內地及日本市場減價後，最新又將減價範圍擴大至歐美市場。美國市場銷售的長續航版及高性能版Model Y，減幅更達到兩成，以配合美國政府的退稅優惠。此外，Tesla在德國、法國、瑞士、奧地利、英國等歐洲市場也下調價格，理由是經營成本通脹趨於穩定，其中德國市場的後輪驅動Model Y減幅也接近兩成。不過香港官網昨未調整價格。市場憂慮減價會拖低Tesla利潤率，其股價昨早段跌逾4%，過去一年股價跌逾六成。

根據美國財政部及國稅局的稅務指引，1月起美國車主購買指定價格以內的美國本土生產電動車，最多可享價值7500美元的稅務優惠。不過由於受歡迎的5座位Model Y重量不足以被視為SUV，使Tesla的熱賣產品不能享有美國政府為8萬美元以下的SUV提供的稅務優惠。若要符合退稅門檻，部分Model Y就要降價至不超過5.5萬美元的轎車（Sedan）退稅門檻。為配合政府的補貼政策，Tesla最新將美國入門款的Model Y大幅減價兩成至52,990美元（約41.3萬港元），而高性能版Model 3也減價14%至53,990美元（約42.1萬港元），希望借助稅務優惠提振銷售。

配合美退稅優惠 冀提振銷售

彭博社指出，行政總裁馬斯克過去曾聲言會放棄一些激勵措施，最新的促銷策略，反映Tesla去年交付量遜於預期後所面臨的挑戰。若要充分利用去年擴張的新產能，Tesla可能被迫犧牲利潤率。反而在疫情期間供應鏈陷入瓶頸，Tesla電動車供不應求，令Tesla的定價可遠高於同業。根據路透社的數據，Tesla電動車在美國的平均售價於減價前為6.5萬美元，而美國同業為4.95萬美元。

Evercore ISI分析師Chris McNally指出，減價將對Tesla近期毛利率產生重大影響，影響程度取決於新價格維持多久。他估計，即使減價措施在今年部分時間進行，並在稍後重新上調部分產品價格，Tesla今年每股收益可能比目前的市場共識低30%至40%。他給予Tesla股票「持有」的評級。

分析：今年每股收益或低預期40％

Tesla在官網提示客戶有關稅務抵免的消息之際，美國財政部仍在審議電池採購的要求，有可能令部分電動車所享有的稅務抵免減半。Bernstein分析師Toni Sacconaghi本月初給予Tesla股票「賣出」的評級，憂慮其面臨「嚴重的需求問題」，而這挑戰將持續存在，部分由於其車價太貴，使其無法獲得稅務抵免。他認為Tesla可能需要降低其增長目標，（且毋須用盡工廠的產能），又或進一步減價，但這會對利潤率構成壓力。他預期在Tesla大量推出低價產品前，需求問題仍然存在。

市場人士揣測Tesla產量可能供過於求之際，彭博援引知情人士稱，Tesla上海超級工廠第三期擴建已被推遲，原因是中國政府對馬斯克旗下SpaceX星鏈（Starlink）衛星網絡服務感到憂慮。

（綜合報道）

[國際金融]