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摩通花旗憂衰退 為潛在壞帳撥備

【明報專訊】美國銀行股業績季開鑼，受惠於利率上升及貸款增加，多家大型銀行淨利息收入（貸款收入扣除支付給存戶的利息）大增，不過業界同時警告經濟環境正在轉弱，甚至有衰退的風險。主要銀行股午夜前窄幅上落。美國1月密歇根大學的1年通脹預期初值降至4%，創2021年4月以來新低。雖然通脹預期回落，而消費者信心改善，但潛在經濟衰退的警告，令美股3大指數午夜前好淡爭持。

美銀CEO警告經濟放緩

以資產值計算，美國最大銀行摩通（美：JPM）第四季淨利息收入激增72%，帶動整體收入按年增17%至355.7億美元勝預期。不過由於摩通預期經濟溫和衰退，上季為潛在信貸損失撥備14億美元。以資產值計算，美國第二大銀行美銀（美：BAC）第四季收入及盈利勝預期。由於利率上升及貸款增長，美銀第四季淨利息收入按年增29%，交易收入按年增27%，固定收入更按年增49%，抵銷了投行業務的疲軟。上季每股盈利85美仙，高於預期的77美仙。不過行政總裁Brian Moynihan警告，經濟環境正在日益放緩。

以資產值計算，美國第三大銀行花旗（美：C）第四季的淨利息收入、固定收入、整體收入及盈利均勝預期，不過由於預期經濟轉弱，因此為潛在壞帳撥備提升，以至利潤按年跌21%。

至於英國GDP在11月出乎意料按月增長 0.1%，市場原預期會下跌0.2%。11月GDP續升，緩和了英國在年底陷入衰退的威脅，不過11月的按月增幅仍較10月顯著低0.4個百分點。面向消費者的服務產出按月增0.4%，這主要得益於世界盃期間的餐飲服務活動。整體服務業產出按月增0.2%。至於9至11月的英國GDP，與截至8月的3個月期相比，下降0.3%。

（綜合報道）

[國際金融]