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金融股做好 力撐美股連升兩周 恒指夜期高水逾百點 分析料港股短線尋頂

【明報專訊】雖然美國多家銀行預告將迎來經濟衰退，不過當地不論是銀行、醫療保險公司聯合健康（美：UNH）甚至是資產公司貝萊德（美：BLK），去年第四季業績表現均勝預期，加上市場憧憬通脹回落，美股上周五在金融股帶動下先跌後拗腰升，當中以納指表現最佳，收市升0.71%至11,079點。恒指夜期上周五收市報21,860點，較恒指收市高水逾百點，分析預計，雖然隨着政策面回暖，但臨近長假期，相信港股今周可再試高位，進入短線尋頂的格局。

明報記者 蕭嘉聰

道指上周五早段受壓曾跌逾270點，其後因為消費者通脹預期下降而反覆向好，收市倒升112點或0.33%，報34,302點；標指收市報3999點，升0.4%。

納指全周漲4.8% 跑贏道指標指

一周計以納指表現最佳，升4.82%；道指及標指分別升2%及2.67%，累計均連升兩周。同時，納指上周五亦已升穿50天線（10,865點），與納指有互動關係的美匯指數亦轉弱，形勢進一步轉好。

多家華爾街大行公布去年第四季業績，表現勝市場預期，摩根大通（美：JPM）收報143.01美元，升2.52%；花旗（美：C）收報49.92美元，升1.69%。另外，據芝商所FedWatch工具顯示，市場繼續押注2月加息0.25厘，至昨日加息的機會率已升至93.7%，較1月6日增加18個百分點；3月押注聯邦基金利率目標區間上調至4.75厘至5厘的交易員亦增至78.5%。

螞蟻等完成整改 利好氣氛

內地科網監管再傳來好消息，反映中國概念股表現的金龍中國指數上周五收市升2.81%至8051點；名創優品（美：MNSO）收市升13.92%至14.4美元；阿里巴巴（美：BABA）亦升3.41%。歐洲股市均向上，英股上周五收市報7844點，升0.64%；法股亦升0.69%，報7023點；德股微升0.19%至15,086點，當中以醫療保健股領升（見表）。

恒指夜期收報21,860點，升78點，較恒指收市21,738點高水121點，成交15,637張。港股ADR比例指數收市報21,841點，升0.47%或103點，騰訊（0700）ADR收市折合報373.26港元，較港收市價升0.5%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，人行宣布螞蟻等金融平台完成整改，反映內地政策面進一步回暖，相信可繼續帶動市場熾熱氣氛，不過考慮到臨近長假期，加上港股已進入超買區，相信今周將繼續試高、呈「短線尋頂」走勢。他預計，即將踏入農曆新年假期，短線未有經濟數據左右大局，接下來就看2月初美聯儲議息情况而定。