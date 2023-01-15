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花樣年境外債重組 債轉股涉百億

【明報專訊】受壓多時的內地房地產股重組，開始陸續有眉目。當中花樣年（1777）在處理40.18億美元（約314.24億港元）境外債方面，與持有人取得進展。當中會安排13億美元（101.67億港元）境外債轉股份，債權人亦會獲分派8個系列共超過21億美元以上的新美元票據，藉此將債務展期2年至6年半，現金利率介乎5至8厘，大股東曾寶寶的控權地位保持不變。同時亦表明，擬進行公開發售形式集資去回購債務。

擬公開發售集資回購債務

花樣年為近年一眾內房股中有較清晰的境外債重組大計。為配合新票據發行，其會透過安排在2023至2025年出售項目套現50億至70億元人民幣，並將其中40%用作現金清繳債項。換言之，債權人分回現金最少約20億至28億元人民幣。透過是次重組，其料有兩年時間去穩定及改善經營，甚至進行公開發售回購債務。截至1月13日其與現有票據未償還本金總額約24.5%之債券持有人小組，簽署重組支持協議。

在重組時，花樣年會從Gortune另類基金管理（橫琴）公司在內等投資者及曾寶寶，分別取得1億美元及1500萬美元債務融資，連同出售資產或融資另取得1億美元融資，最終共取得2.15億美元資金，扣除費用後所得淨額1.9億美元用於回購部份境外債務。

若連同利息，花樣年指，境外債的債務連息截至去年11月底合計達42億美元（328.41億港元），境內債則達400億元人民幣（約466.64億港元）。其預計若內地房地產市場復常，料由2023年至2030年期間累計自由現金流總額約400億至700億元人民幣。

奧園健康採新內部控制程序

另一內房股中國奧園（3883）旗下的奧園健康（3662）宣布採納新內部控制程序，當中剔除母公司管理層對奧園健康若干業務的審批權，及要求財務人員確保所有資金轉帳均有充分證明文件支持，及已獲得所有必要批准。奧園的獨立調查委員會及董事會認為，該等整改措施屬充分有效。