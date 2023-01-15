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2014年加入Tesla 滬工廠速投產立功

【明報專訊】朱曉彤在2014年4月加入特斯拉（Tesla）（美：TSLA），擔任中國市場的超級充電站項目總監，之後其晉升速度快如坐火箭，隨着同年底中國區總裁吳碧瑄（Veronica Wu）離職，朱曉彤即時被指派接替其職務，入職8個月左右就成為中國業務負責人。

生於中國遼寧的朱曉彤，持有新西蘭護照，擁有奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology）的信息技術商業學士學位及杜克大學富卡商學院（Duke University's Fuqua School of Business）的MBA。

在加入Tesla前，朱曉彤參與創建一家國際工程諮詢公司，為有意拓展海外業務的中國承包商提供服務。Tesla曾表示，看重朱曉彤在創業期間的潛力。

馬斯克：證明團隊執行能力佳

在朱曉彤的管理下，Tesla在上海開設了美國本土以外的第一家超級工廠。上海廠房在2018年底動工後，一年內就完成興建並投產，令馬斯克對中國速度表示讚嘆。在2019年4月的財報會議，馬斯克表示，上海廠房的進展，證明當地團隊出色的執行能力，「我每天都會收到朱曉彤發來的電郵，每封郵件都附有10多張工地的照片。

目前上海超級工廠的零部件本土化率超過95%，帶動長三角地區的新能源車零部件全生態鏈，包括電池、汽車晶片、自動駕駛系統、汽車內飾及精密加工等環節。

[企業地球村]