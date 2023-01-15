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薛偉傑：鋰離子「筆芯電」 可插USB線直接充電

【明報專訊】港資電池生產商VinnicPower近期推出一系列採用傳統規格的鋰離子充電池（圖），包括AAA、AA（筆芯電）和9V電池。除了號稱充電次數高達3000次之外，它的充電方式更有別於以往。

以往的同類充電池都需要先放進一個充電器之內，再將後者連接USB電源等來充電。而該公司這系列鋰離子充電池則已經加上了Micro-USB介面，可以直接插上附送的特製USB線來充電。每條特製USB線可以同時為2枚電池充電，大約2小時即可充滿。

當正常充電時，電池上的藍色指示燈會間歇閃爍。當充滿電時，藍色指示燈將會長亮。當充電出現異常或者電池短路時，藍色指示燈則會頻密地閃爍。

省掉充電器 方便旅行使用

以一條特製的USB線代替以往那種「巨型」的充電器，對於該公司來說，可以節省生產成本。而對於消費者來說，攜帶起來也較為方便，特別適合旅行和流動工作時使用。

據悉，該公司還正在研究，未來是否為這系列鋰離子充電池加上USB Type-C介面。

VinnicPower生產電池已經有42年歷史。只不過，以往主要都是從事出口和代工業務。近年，才使用自有品牌「銀戰士」，透過自家網店和HKTVmall，來拓展本地市場。

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明報記者 薛偉傑

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