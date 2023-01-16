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澳門旅遊局料新春日均旅客最少4.7萬

標籤：經濟

【明報專訊】香港旅遊業議會及一眾本港業界人士，昨天舉行考察團出發到澳門訪問，以及與澳門旅遊局及政府官員交流。由於澳門已經免檢疫通關，主要旅遊景點大三巴及市政廳附近現場所見，人流如鯽。香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，他們今次所見，澳門免檢通關後，很快吸引香港遊客過來，料將來港澳及大灣區旅遊，會有大商機。澳門旅遊局局長文綺華更估計，內地農曆新年7日假期，日均最少可吸引4.7萬遊客過來，計劃在之後，推出更多優惠及搞好景點，吸引更多旅客到訪。

徐王美倫指出，現時業界正待當局2月中左右因應檢疫政策作進一步宣布，相信可為重開一站式旅遊，帶來方向。如參考2018年疫情前港客佔澳門旅遊市場20％，當中有40％過夜，可以作為將來港客訪澳的参考。

港旅議會：為重開一站式旅遊帶來方向

在今年新春期間，徐王美倫估計，香港約有50團到訪澳門。業界今次過來澳門考察，將了解最新情况，更新資訊，並見證免檢疫後很多遊客重臨澳門，希望為日後業界開發港澳及大灣區市場作出部署。

文綺華表示，經歷3年疫情後，再與香港業界建立聯繫，希望讓他們了解到新的發展項目，部署計劃行程。在免檢疫通關後，她稱：「內地今個農曆新年檔期7天假期，日均入境旅客可達4.7萬人次。」由於之前才在香港市場推出買一送一優惠不久，因此暫時未有正式統計最新派送數目，現時估計在推出優惠的預算約3000萬元。對於近期酒店房大幅漲價，她說相比1年前只有日均遊客1萬人，房價只有數百元，現時已不可能持續低價。