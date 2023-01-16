澳門旅遊局料新春日均旅客最少4.7萬

徐王美倫指出，現時業界正待當局2月中左右因應檢疫政策作進一步宣布，相信可為重開一站式旅遊，帶來方向。如參考2018年疫情前港客佔澳門旅遊市場20％，當中有40％過夜，可以作為將來港客訪澳的参考。

港旅議會：為重開一站式旅遊帶來方向

在今年新春期間，徐王美倫估計，香港約有50團到訪澳門。業界今次過來澳門考察，將了解最新情况，更新資訊，並見證免檢疫後很多遊客重臨澳門，希望為日後業界開發港澳及大灣區市場作出部署。

文綺華表示，經歷3年疫情後，再與香港業界建立聯繫，希望讓他們了解到新的發展項目，部署計劃行程。在免檢疫通關後，她稱：「內地今個農曆新年檔期7天假期，日均入境旅客可達4.7萬人次。」由於之前才在香港市場推出買一送一優惠不久，因此暫時未有正式統計最新派送數目，現時估計在推出優惠的預算約3000萬元。對於近期酒店房大幅漲價，她說相比1年前只有日均遊客1萬人，房價只有數百元，現時已不可能持續低價。