內地白酒企業珍酒李渡申來港上市

集團在2020年度、2021年度及2022年首9個月的純利分別為5.2億元（人民幣，下同）、10.32億元、7.12億元；收入分別為23.99億元、51.02億元、42.49億元；毛利率分別為52.2%、53.5%、55.2%，經調整純利率為21.7%、21%、20.3%。

內媒：7年來首家有望成功上市酒企

內媒指出，7年來先後有劍南春、郎酒、國台酒業、習酒、西鳳酒等酒企先後公開上市目標，但均未成功，而今次珍酒李渡選擇來港上市，或與白酒行業的資本監管有關。在2021年，國家市監局曾召開白酒市場秩序監管座談會，談及部分香型白酒發展過熱、資本湧入行業造成過度競爭和風險加大等問題。另有指目前國家鼓勵的高科技創新企業上市為主，與白酒的傳統消費品行業不同，故酒企若想上市，只能取道借殼或港股市場。

至於自動駕駛模擬仿真測試初創企業北京賽目科技在港遞交上市申請表，據賽目科技的初步文件，曾參與其多輪融資的星級股東包括華為旗下的創業投資機構哈勃、中信投資、共青城軍合、中關村、國企北京順義等；是次申請上市獨家保薦人為光銀國際。由2023年初至今，半個月已合計7家企業申請本港上市，當中包括陸道培醫療、AP&P、邁越科技等。

明報記者

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