富邦：恒指年底料見25000點

首季或獲利回吐 20000點整固

恒指近日走高，潘國光估計，於農曆新年前，市場出現一輪套現獲利。若中國內地、香港重啟經濟後，第一季經濟數據表現未及預期好，可能出現獲利回吐，料恒指於20,000點整固格局。由於市場上的不明朗因素減低，恒指向上的動能將較之前強，短線整固後，看好中線發展，25,000點為重要阻力位。

潘國光認為，港股升幅及反彈較為全面，惠及各個板塊，當中內地監管放鬆的行業及國策支持的ESG行業，負面因素則較少。

潘國光表示，若美國於2月及3月僅加息0.25厘，本港在上調最優惠利率（P）的空間不大，有可能本港不需要再加息，或只加0.125厘至0.25厘。當美國加息後，本港拆息仍較美元拆息低水一定水平，則反映本港資金充裕。同時，他亦看好港股資金流入，因此本港銀行再上調P的誘因不大。

港銀再上調P誘因不大

中國市場方面，潘認為去年全年經濟增長可達3%，料今年第一季維持3%增長，由第二季開始加速增長4至5%，下半年5至6%，今年全年增長4.5至5%。多項支持內房行業政策推出下，料樓市對經濟的負增長將會減弱，加上消費及復工增加，料今年負增長收窄至0.5%。

美元逐步走弱 人幣中線看好

在美元逐步走弱下，他料人民幣短線超升，中線看好，將於6.65至6.8水平橫行，約需一段時間整固。由於新興市場開始增持人民幣交易，料今年底升至6.6，明年達6.4水平。