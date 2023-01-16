瑞銀鞏旻：內地電動車批發量今年料升35%

在《Money Monday》第379期（去年12月19日出版）封面故事，瑞聯銀行香港分行董事總經理王勇在專訪中估計，內地電動車2023年銷量可按年增長30%至850萬輛，指該板塊仍然有不少尋寶機會，在過去近一個月，即使在股神巴菲特旗下巴郡的減持陰霾下，內地電動車龍頭股比亞迪（1211）股價仍升近一成；瑞銀鞏旻預測內地電動車批發量今年可按年增長35%至880萬輛，比王勇的估計更加樂觀，看來該板塊今年仍然會是市場焦點。

外資減價 中國車企須創新降成本

鞏旻表示，進入新一年以來，他被問得最多的是對海外龍頭電動車企業減價的看法，中國的電動車品牌是否會跟進或者接下來怎麼看？他分析，去年11月、12月內地疫情的封控，以及放開之後短暫的混亂，肯定造成部分生產出來的電動車暫時未有出售，令企業庫存增加，而對於該海外龍頭電動車企業來說，由於產品毛利率較高，因此也有相當大的減價空間、刺激需求，以出售庫存：「我們大致估算，哪怕降價之後，在中國這邊它依然有大約20個百分點的毛利率，所以它是有足夠的空間可以降價。」

那麼該海外龍頭電動車企業是否會進一步減價促銷呢？鞏旻認為，現在這一刻，因為中國的價格已經是全球最低價格，應該說接下來如果要產能再平衡，要降價可能是在別的地方，而不是在中國這邊。

至於中國電動車企業會否也同樣需要減價呢？鞏旻認為，這可能更多的應該考慮是如何在產品上面的創新以及把成本降下來，而對於簡單價格的應對來說這其實不是那麼容易。他強調，從全球範圍的角度來說，去年中國佔全世界超過60%的電動車生產和銷售，今年依然應該在大約50%、60%左右的比重，因此不應該對中國電動車股過分的悲觀：「有一些結構因素，包括消費者態度的轉移，也包含供應端、產業界的努力，這些依然會持續進行。」

日本車企東南亞仍領先

根據富達國際觀點，1970年代初期全球出現石油危機後，日本憑着生產的汽車比較節能的優勢，跟着15年於全球汽車出口市場每年平均增長40萬輛，至1980年代高峰期全球汽車年出口量達600多萬輛，而目前中國電動車企業的產品亦具備國際競爭力，例如在陰極（Cathode）、陽極（Anode）、分隔器（Separator）、電解質（Electrolyte）及電池（Cell）等電動車零部件2021年全球市佔率便高達60%至90%，在近年中國汽車及電動車出口量仍低於200萬輛的情况下，未來增長潛力十分可觀。

鞏旻去年11月曾到東南亞考察電動車的行業發展，曾到訪印尼、馬來西亞及泰國，對中國汽車及電動車在國際市場最新競爭情况有第一手資訊：「我們看到長期是日本車廠的盤踞佔有領先份額，但是電動化的轉型當中，多數日本企業對這個準備和速度是相對欠缺的，而中國車企更加靈活、更加迅速，中國汽車的出海可以說現在這一刻可能就是在前列，而不是剛剛開始的狀態。我們認為從長遠來說，對於中國的車企依然充滿着機遇。」

「可能跟日韓車企有點不一樣，對於日韓車企來說，它們海外市場遠大於國內的市場。對於中國車企來說，至少從短期來說，因為國內市場是巨大的，海外市場不一定比國內市場更大。但是長遠的發展契機來說，我們的確能夠看到中國的車企逐漸地走向進一步的國際化，這也會是下一步的趨勢」。

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