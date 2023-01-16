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市場料內地客投保難回疫前水平 疫後更難走資 業界料醫保需求回升

標籤：經濟

【明報專訊】上周日起，香港與中國內地逐步恢復免檢疫通關，過去3年內地訪客來港購買壽險業務近乎凍結，從本地保險股最近兩個半月接近五成的升幅，已感受到市場對冬去春來的熾熱期待。內地過去實行嚴格疫情防控，大為影響當地居民就醫和生活，有保險經紀表示，疫後他們對本港醫療和儲蓄保險需求有增無減。目前本港存息高企減低儲蓄產品吸引力，加上客戶走資來港在疫後較困難，料今年業務難以回到疫前水平，惟仍可大為提振本地壽險銷售表現。

明報記者 歐陽偉昉

去年第三季，內地訪客在港新做壽險業務保費4.62億元，雖遠低於疫前每季逾百億元水平，但已較去年首季的1.03億元低位反彈3.59倍。有主營內地客的保險代理稱，去年9月未通關時，已有少數內地客利用在港轉機停留7日的時間簽單，反映他們對本港保險的需求。上海、北京等城市居民，在清零政策實施最嚴厲時被封鎖在家，增加他們對移居外地，將資產分散在境外的想法。

另有保險經紀稱，隨着內地醫療水平提高，香港醫療和醫保對內地客吸引力本已漸減，但內地多地封城期間，發生患者沒有核酸檢測結果被醫院拒收，有內地客認為香港防疫限制相對寬鬆，因而對香港醫保需求回升，日後再有事故時可來港就醫。他指今年春節較早，內地客暫不急於來港投保，而且相隔3年後，也要先和客戶「熱身」打好關係，不少代理已搶先約客在內地會面。

今年春節較早 內地客不急於來港

保險顧問Ben. Excellence董事鍾建強指出，內地人過去受防疫限制，今年春節長假多會回鄉或外遊，料在春節後才會陸續來港，加上現時來港入境有配額，高鐵和航班未完全恢復正常，料至下半年內地訪客業務才會較快提升。

鍾建強指醫療危疾保險需要在新冠疫後提高，但儲蓄保險要視乎投資市場表現、產品是否吸引，銀行利息上升減少有儲蓄功能的萬用壽險吸引力，也提高保費融資，即以借貸購買保單的風險，認為今年內地訪客新做保單金額或數目，皆未能回復2019年的疫前水平。

內地為防止走資，自2016年10月禁止經銀聯在境外繳交非壽險保費。過去內地客戶仍有方法將資金轉移來港，不過，有保險經紀透露，現時走資更難，例如不少找換店在疫情期間倒閉；內地嚴查報稅、電子化增加以貿易款項走資成本；澳門賭廳萎縮亦削弱走資能力。內地突然開關，客戶仍在摸索轉錢渠道，甚為影響銷售大額保單，即使高端醫療保單每年保費為數萬元，但也不及一張分紅儲蓄單保費可高至數千萬元。

即使今年內地訪客業務不會全面恢復，瑞信報告指出，只要非本地居民業務在下半年能回復至2018年的兩成水平，也可令友邦（1299）和保誠（2378）今年新業務價值急升19%和45%。