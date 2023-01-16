港設高端人才通行證計劃 保險代理：增儲蓄保需求

保險代理指出，投資物業來港的移民計劃早在2010年停止，而人才通行證要求他們有250萬港元年薪，或在全球百強大學獲得學士學位，毋須購置物業。即使本港樓價去年跌15%，但仍在偏高水平，而且去年疫情打擊內地經濟，因此現時對港樓興趣不大，但他們日後若決定長居香港，長遠對港樓會有需求。

富瑞：辣稅阻內地人在港置業

投行富瑞早前發表報告，認為內地人在港置業須繳交樓價三成的印花稅，是他們入市的最大阻礙，在疫情和社會事件以前的2016年至2018年，他們只佔整體樓市交易額10%至15%，已較2011年高峰的20%下跌，認為對本港樓市的支持作用不明顯。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，內地客對本港樓市支持並非即時性，人才通行證計劃在兩周內已接獲5300宗申請，雖然他們並非全部在港置業，但會提高租樓需要，而且通關有助帶動本港經濟，租金回升避免高位入貨的投資客減價出售；加上利率差不多見頂，他預期今年本港樓價可上升5%至10%。