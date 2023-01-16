moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

仁孚引進平治純電動貨車 料下半年開售

標籤：經濟

【明報專訊】企業近年大談ESG（環境、社會及企業管治），紛紛推動節能減排措施。怡和集團旗下汽車代理商仁孚宣布，將引進首款平治純電動貨車「eActros」，預計今年3月至4月到港、下半年正式開售。平治商用車貨車及巴士高級維修部經理王西貝表示，雖然現時暫未接獲訂單，但認為香港經濟逐步復蘇，加上企業ESG概念盛行，看好純電動商用車後市發展。

投資千萬設元朗特許維修中心

王西貝指出，目前商用車市場當中，除傳統柴油車款外，亦不乏混能版本，純電動車不太普及；但他相信，混能車是燃油向新能源的過渡產品，純電動車將會成為大勢所趨。相較於燃油車款，王西貝估計，純電動車能夠減低一半的燃油成本。今年5月、6月間，仁孚將會引入旗下另一款電動商用車「eEconic」，預料於2024年開賣。

稍早前，仁孚獲Daimler Truck AG任命成為「梅賽德斯一奔馳貨車及巴士」香港及澳門的總經銷商，將全面負責管理、營運和支援平治貨車及巴士的港澳區業務。王西貝指出，仁孚為今次合作，投資逾1000萬元增設平治元朗商用車特許維修中心，預計每月能為200輛商用車提供服務，相信3至5年內能收支平衡。

王西貝表示，透過今次合作，公司能夠更有效地控制貨源及零件供應，從而帶來更完善的售後服務；另因應新維修中心位置接近關口，隨內地正式開關，預料能為中港商用車提供更便利的服務地點。

平治向來被視為豪華的象徵，難以想像中小企「斥巨資」購入該品牌的商用車作商業用途。王西貝介紹稱，選用平治商用車的客戶普遍對汽車性能較有要求，旗下客戶包括政府車隊、嘉里物流（0636）、可口可樂及同系的惠康等。