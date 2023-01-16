王良享：美內部需求降 經濟恐負增長

在美國，經濟是否陷入衰退不是簡單觀察GDP是否連續兩季負增長，而是需要由美國國家經濟研究所（NBER）宣布。NBER中的景氣循環認定委員會（Business Cycle Dating Committee），根據4個經濟數據（或數據類別）的趨勢，以決定美國經濟是否衰退。此4個數據分別為非農職位增長、實質個人收入、工業生產及實質製造業與銷售。因此，去年第一季及第二季美國經濟增長錄得負1.6%及負0.6%後，NBER基於就業市場強勁及工業生產增長仍在3%以上，並無定義美國經濟進入衰退。

製造業及非製造業齊萎縮

這個NBER的委員會並不需要公開他們的計算或決策過程，而且他們的公布通常都在衰退已經發生了一段日子後，因此常被批評為實際作用不大。例如，2008年12月該委員會才定義美國經濟實際上於2007年12月已經陷入衰退。

既然NBER所用的數據已經有滯後性而委員們的決定又是慢工出細貨，我輩小投資者只好以一些更具前瞻性的數據，估計美國經濟衰退出現的時點及幅度。

以前一周為例，美國公布12月全國供應恊會製造業採購經理指數，以及非製造業採購經理指數分別為48.4及49.6；除了均在50的盛衰分界線以下，更創了2020年5月以來的新低，若撇除新冠疫情的衰退期，非製造業指數更創下2009年8月以來的新低。

此外，11月的零售銷售亦出現0.8%的跌幅，由於聯儲局加息4.25厘的滯後影響及再無派糖的財政刺激，美國居民儲蓄佔可支配收入已經從2020年4月的33.8%下跌至去年11月的2.4%。

美股今季仍有下調空間

由是觀之，美國的內部需求於今年第一、二季的下跌可能甚快，足以將經濟增長再推向負數。縱使炒家常說，股市表現與經濟表現未必有直接關係，但從由下而上的分析員對去年第四季度的盈利預期下調，可知市場確實對美國經濟信心下滑得甚快，從9月30日至今，分析員對第四季度美國標普500指數的每股盈利預測，已從57.8美元下調至53.9美元，幅度達6.7%！

市場可以因為美國通脹數據回落，而猜測聯儲局遲早改變今年內絕不減息的承諾，但並不等於現在立刻出現Risk-On（風險偏好）的大潮流。

須知去年8月的Jackson Hole會議後聯儲局認為股市反彈反映金融條件寬鬆，若聯儲局堅持要看到足夠「痛楚」才調整政策，美股第一季仍有下調空間。

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[王良享 政經良謀]