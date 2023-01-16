林嘉文：三大因素或助美元短線彈

最新公布的去年12月美國消費物價增長繼續下降，加上近日個別美聯儲委員暗示支持下月加息幅度進一步收窄至0.25厘，似乎都呼應了市場上述的樂觀預期。

另一邊廂，過去幾周美匯指數的走勢亦同步偏軟，暫時似乎與我們於2023年展望中對美元的短線看法有出入，加上預計歐洲冬天或較原先預期溫暖，支持了歐元表現，而後者正是美匯指數中的最大組成部分。當然，美國國債收益率近期繼續回落，同樣削弱了美元的利差優勢。

然而，筆者相信美元在接下來的一個月內仍有很大機會出現反彈，當中有幾個關鍵因素值得投資者留意。首先，雖然美元的技術指標尚未到達極度超賣的水平，但留意美元自2022年尾的近期高位計已下跌近9%。過往歷史反映，風險資產或貨幣很少在經歷如此大的波動過後不會在隨後出現一段整固期。

美國債收益率料回升至4厘

第二是隨着美聯儲預計在2023年上半年再加息75個基點，在未來1至3個月內，美國政府債券收益率將有機會回升至約4厘水平，相關發展相信會為美元帶來一定支持。

最後，中國經濟快速重啟無疑是好消息，但同時亦可能會令美國通脹下降的速度低過預期。目前，市場雖仍預計美聯儲2023年有望相對地較快去放鬆貨幣政策，但若上述發展成真，市場或會重新評估相關預期，並因而有機會推動資金至少暫時地流向美元避險。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]