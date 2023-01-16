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何啟聰：資金換馬落後股 匯豐購20364

標籤：何啟聰

【明報專訊】港股三連升，恒指上周五先跌後回穩，午後高位曾升逾250點至21,770點的逾半年高位，收市升逾220點，保持在21,700點以上，拉近與兩萬二的距離，但需慎防獲利沽壓出現。向上或仍以突破兩萬二關口為短期目標，支持或參考兩萬一。

美國通脹降溫，市場預期加息步伐或減慢，匯豐控股（0005）上周五突破55元阻力，收市升逾2%，以逾10個月高位55.5元收市。向上阻力留意52周高位57.5元水平，10天線約52元或漸建支持。科技股整固，資金換馬至落後股，匯豐近日走勢轉強，追貨好友逐步上移至行使價在60元或以上的認購證，觀望延續上升軌的機會。看好或可考慮匯豐認購證20364，行使價60.05元，2023年4月到期，實際槓桿約14.0倍。若成功突破52周高位，好友或可考慮再向上換馬。相關看好選擇或可留意匯豐認購證19049，行使價62.93元，2023年3月到期，實際槓桿約16.5倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]