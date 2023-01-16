何啟聰：資金換馬落後股 匯豐購20364

美國通脹降溫，市場預期加息步伐或減慢，匯豐控股（0005）上周五突破55元阻力，收市升逾2%，以逾10個月高位55.5元收市。向上阻力留意52周高位57.5元水平，10天線約52元或漸建支持。科技股整固，資金換馬至落後股，匯豐近日走勢轉強，追貨好友逐步上移至行使價在60元或以上的認購證，觀望延續上升軌的機會。看好或可考慮匯豐認購證20364，行使價60.05元，2023年4月到期，實際槓桿約14.0倍。若成功突破52周高位，好友或可考慮再向上換馬。相關看好選擇或可留意匯豐認購證19049，行使價62.93元，2023年3月到期，實際槓桿約16.5倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]